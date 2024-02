Wesentlicher Treiber für die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2023 war laut dem Vorstand des Flughafen Wiens das starke Passagierwachstum. IMAGO/Wolfgang Simlinger

Wien/Schwechat – Die börsennotierte Flughafen Wien AG kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken. Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Millionen Euro, der Umsatz legte um 34,5 Prozent auf 931,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 33 Prozent auf 393,6 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) um 56,6 Prozent auf 261,8 Millionen Euro. Die Investitionen werden sich 2024 auf 200 Millionen Euro fast verdoppeln.

Das Ergebnis ermögliche eine Dividendenerhöhung um 70 Prozent auf 1,32 je Aktie, hieß es weiter. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10 Prozent der Aktien hält, würden auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG profitieren.

"Ein wesentlicher Treiber für die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2023 war das starke Passagierwachstum", sagte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, laut Aussendung. Der Flughafen Wien fertigte im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere ab - ein Plus von 24,7 Prozent gegenüber 2022. "Auch für 2024 bin ich optimistisch: Wir erwarten einen guten Reisesommer und im Gesamtjahr rund 30 Mio. Passagiere", so Jäger. (APA, 28.2.2024)