Marco Rossi mit einer Topchance im Schlussdrittel. AP/Stacy Bengs

St. Paul (Minnesota) – Marco Rossi hat das entscheidende Gegentor bei der Heim-Niederlage gegen Carolina Hurricanes aus der Kühlbox miterlebt. Vom 2:3 durch Stefan Noesen (51.) erholte sich Minnesota nicht mehr, die Teilnahme am NHL-Play-off wurde für die Wild damit wieder ein Stück unwahrscheinlicher. Rossi blieb an diesem Abend ohne Punkt, vergab beim Stand von 2:2 im Powerplay eine ausgezeichnete Chance und kassierte zwei Strafen wegen Beinstellens. Sein Team gab zweimal eine Führung her.

Die Wild verbuchen zwar immer noch den zweitbesten Lauf aller Ligateams seit der All-Star-Spielpause (7-1-1), Konkurrent Nashville Predators liegt durch eine Serie von sechs Siegen in Folge aber sechs Punkte voran. Am Donnerstag kommt es zum direkten Duell in Nashville. (APA, red, 28.2.2024)