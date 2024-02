Die drei getöteten Sexarbeiterinnen waren in einem von mehreren Asia-Studios in Wien tätig. Ihre Leichen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft obduziert

Nach dem Mord an drei Sexarbeiterinnen in einem Asia-Studio in Wien-Brigittenau ist nun die Staatsanwaltschaft Wien am Wort. Die toten Frauen würden obduziert, sagte Staatsanwaltssprecherin Nina Bussek dem STANDARD. Der Erfahrung nach dauere es "mehrere Wochen", bis erste Ergebnisse vorliegen.

Nach dem Verbrechen legten Passanten vor dem Asia-Studio Blumen nieder. Foto: APA/MAX SLOVENCIK

Liegen die dann vor, werde entschieden, ob der mutmaßliche Täter, ein afghanischer Asylwerber, psychiatrisch begutachtet werde. Angekündigt wurde eine solche Expertise in den vergangenen Tagen jedoch bereits. Der 27-jährige Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt in Wien.

Etliche Asia-Studios in Wien

Über die drei Opfer ist nach wie vor nur wenig bekannt. Dem Vernehmen nach soll es sich um Chinesinnen handeln, die inzwischen identifiziert worden sein sollen: Eine vierte Frau, auch eine Studiomitarbeiterin, befand sich während des Verbrechens ja vor Ort. Sie hielt sich in einem Zimmer verborgen und hörte mit, wie der Täter auf ihre Kolleginnen mit einem Messer einstach.

Der Tatort ist eines einer ganzen Reihe von Asia-Studios in Wien, in denen von asiatischen Frauen sexuelle Dienste angeboten werden. Viele der Etablissements sind nach der Straßennummer des Hauses benannt, in dem sie sich befinden.

Fast nur Sexarbeiterinnen aus dem Ausland

Laut dem Lagebericht 2022 zu Schlepperei, Menschenhandel und Glücksspiel war es im Erhebungsjahr infolge der anhaltenden Corona-Pandemie österreichweit zu einer Abnahme registrierter und einer Zunahme illegaler Prostitution gekommen. Die Zahl von Sexarbeiterinnen aus China sowie auch jener aus Nigeria sei aufgrund der damals noch herrschenden Reisebeschränkungen gesunken.

In Österreich üben fast ausschließlich ausländische Frauen Sexarbeit aus, vielfach in abhängigen oder auch erpresserischen Verhältnissen. Die meisten Frauen kommen aus Rumänien, gefolgt von Ungarn und Bulgarien. (bri, 28.2.2024)