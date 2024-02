Blockade Letzte Generation protestierte vor dem Parlament

Die Plenarsitzung des Nationalrats ist am Mittwochvormittag von einer Aktion der Letzten Generation begleitet worden. Rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten versuchten erfolglos, in das Hohe Haus vorzudringen, und begaben sich dann vor dem Eingang des Gebäudes in eine Art Sitzstreik. Der Zugang für Besucherinnen und Besucher musste kurzfristig gesperrt werden