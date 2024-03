Wissenschaftlich-evidenzbasiert ist es unmöglich, dass Globuli helfen. APA/dpa/Marijan Murat

Eine genaue Definition für den Begriff der Alternativmedizin gibt es nicht. Alternativmedizinisch Praktizierende subsummieren darunter Behandlungsmethoden und diagnostische Konzepte, die sich als Alternative oder Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten Therapieansätzen verstehen.

Der Alternativmedizin gegenüber steht die "Schulmedizin" als Synonym für die universitäre, evidenzbasierte Medizin. Was viele nicht wissen: Dieser Begriff geht auf die Nationalsozialisten zurück. Die wollten statt der "verjudeten Schulmedizin" eine "neue deutsche Heilkunde" etablieren, die unter anderem auf dem Konzept der Homöopathie basieren sollte – ein Plan, von dem man rasch wieder abkam, als man feststellte, dass die Homöopathie einer wissenschaftlichen Überprüfung durch "arische" Ärzte nicht standhielt. Doch bis heute schwören viele Menschen auf alternativmedizinische Konzepte.

Homöopathie

Der Ansatz geht zurück auf den deutschen Arzt Samuel Hahnemann, der von 1755 bis 1843 lebte. Er etablierte den Ansatz, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen: Arzneistoffe, die ähnliche Symptome auslösen wie die Krankheit, an der ein Mensch leidet, sollten hochverdünnt verabreicht werden. Heute passiert das in Form der Globuli.

Wissenschaftlich-evidenzbasiert ist es unmöglich, dass diese kleinen, weißen Zuckerkügelchen helfen. Der darin enthaltene Wirkstoff ist so stark verdünnt, dass er oft gar nicht mehr nachweisbar ist. Trotzdem gibt es zahlreiche Studien dazu. Tatsächlich wurden vereinzelt positive Effekte festgestellt, insgesamt zeigt sich aber deutlich, dass es keine belegbare Wirkung für homöopathische Mittel gibt. Warum schwören dann trotzdem zahlreiche Menschen darauf? Dafür dürften Placeboeffekte verantwortlich sein: Es hilft schon, wenn man daran glaubt. Eine pharmakologische Wirkung gibt es aber ganz klar nicht.

Traditionelle chinesische Medizin

Traditionelle chinesische Medizin (TCM) gilt so manchem als Heilmittel für vieles, suggeriert der Name doch, dass sie das geballte medizinische Wissen einer jahrtausendealten Kultur in sich trägt. Der Begriff stammt allerdings nicht aus Asien, er wurde in der westlichen Welt geprägt. Die heutige Lehre greift zwar zurück auf alte Schriften, ist in dieser Form aber erst unter Mao Tse-tung in der Volksrepublik China entstanden.

Diese Gesundheitslehre geht davon aus, dass die Lebenskraft Qi durch Energiebahnen im Körper fließt und mit dem Gegensatzpaar Yin und Yang für Ausgleich sorgt. Yin und Yang stehen für Gegensätze wie Wärme und Kälte oder Aktivität und Ruhe. Kann das Qi nicht richtig fließen, ist das Gleichgewicht und damit die Gesundheit gestört. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, gibt es unterschiedliche Ansätze: Arzneimittel und Kräuter, Ernährung, Akupunktur, Bewegungstherapie wie Qigong oder die Massagemethode Tuina.

Evidenzbasiertes Wissen gibt es zum Ansatz wenig. In Studien kann man etwa zu Akupunktur kleine Effekte feststellen, bei Heuschnupfen oder auch Migräne. Wichtig ist: Operative Eingriffe sind nicht Teil der TCM. Sie zielt darauf ab, das Gesamtwohlbefinden zu verbessern. Das kann begleitend helfen, Therapienebenwirkungen zu mildern. Das berichten viele Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen. Aber mehr darf man davon nicht erwarten.

Osteopathie

Osteopathie ist eine manuelle Therapiemethode, Diagnostik und Behandlung erfolgen mit den Händen. Entwickelt wurde sie vor über 140 Jahren in den USA. Die in Teilen der Physiotherapie ähnliche Therapieform ist sehr beliebt bei chronischen Schmerzzuständen, Problemen im Bereich der Nackenwirbelsäule oder auch für Babys nach der Geburt, etwa wenn sie viel schreien. Lange wurde ihr aber jede Evidenz abgesprochen – obwohl die Ausbildung in mehreren Ländern Europas als Gesundheitsberuf anerkannt ist.

Tatsächlich verdichtet sich die Evidenz zur positiven Wirkung der Osteopathie zunehmend. Eine Überblicksstudie, die am Institut für Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung der Med-Uni Graz durchgeführt wurde, zeigt die Sicherheit und Wirksamkeit osteopathischer Behandlungen bei erwachsenen Personen mit chronischen nichtonkologischen Schmerzen, chronischen unspezifischen Kreuzschmerzen, akuten Nackenschmerzen und bei frühgeborenen Säuglingen zur Verringerung der Spitalsaufenthaltsdauer. Bei unspezifischen Kreuzschmerzen, Fibromyalgie oder Kopfschmerzen ist die Evidenz dagegen nicht gegeben.

Magnetfeldtherapie

Bei Schmerzen oder Entzündungen in Knochen, Muskeln oder Gelenken soll es eine Geheimwaffe geben: Magnetfeldtherapie. Die hat etwa der Gesundheitsapostel Willi Dungl empfohlen oder auch Tennisstar Thomas Muster. Dabei handelt es sich um eine physikalische Therapie, bei der ein Gerät ein elektromagnetisches Feld erzeugt, das akute und chronische Knochen- und Muskelbeschwerden heilen soll, indem es in den geschädigten Zellen das Gleichgewicht wiederherstellt.

Tatsächlich ist die Studienlage dazu schlecht. Die Qualität existierender Arbeiten ist gering, die Ergebnisse sind widersprüchlich. Das Gleiche gilt für die sogenannte BEMER-Therapie, bei der Magnetfelder für eine bessere Blutzirkulation eingesetzt werden und die auch bei Krebs helfen soll. Untersuchungen zeigen zwar Veränderungen an diesen Zellen, doch Aussagen zu einer klinischen Relevanz lassen sich dadurch nicht treffen.

Auswirkungen hat die Therapie auf jeden Fall auf das Konto. Die Anwendungen sind selbst zu bezahlen. Und da es oft lange dauern kann, bis eine Verbesserung eintritt, kann das ins Geld gehen. Ob die Zustandsverbesserung dann womöglich einfach deshalb passiert, weil viel Zeit vergangen ist, bleibt ungeklärt.

Vollblutanalyse

Das Blut ist ein ganz besonderer Saft, aus dem sich viele Informationen zur individuellen Gesundheit generieren lassen. Eine Blutanalyse ist eine bestens etablierte Untersuchungsmethode. Nun hört man immer öfter von einer Vollblutanalyse, die es erst ermögliche, genaue Aussagen zur Nährstoffversorgung zu treffen. Sie wird etwa in der orthomolekularen Medizin, in der mit Nährstoffen therapiert wird, eingesetzt. Im Unterschied zur normalen Blutabnahme, bei der man das Serum untersucht, wird bei dieser Methode das komplette Blut, also auch die in der Zelle gebundenen Bestandteile, untersucht.

Einen wissenschaftlich fundierten Nachweis, dass dieser Ansatz mehr Informationen bringt, gibt es derzeit nicht. Hämatologen sind sich einig, dass auch im Serum, wenn man es richtig auswertet, alle relevanten Informationen enthalten sind. Man müsse allerdings Fachmann oder -frau sein, um es in heiklen Fällen richtig zu interpretieren. Die Vollblutanalyse ist ein – teures – Nischenprodukt, das man selbst bezahlen muss – ohne speziellen Mehrwert in der Erkenntnis. (Pia Kruckenhauser, 1.3.2024)