Nach 20 Jahren verschlägt es Spieler wieder auf den Planeten Adeplha in "Outcast: a New Beginning". THQ nordic

Nachdem der Februar kaum eine Woche ohne Spiel-des-Monats-Kandidaten zugelassen hat, führt sich der starke Trend diesen Monat fort. Nach "Helldivers 2" und dem "Final Fantasy VII"-Remake "FF VII Rebirth" sieht das Jahr 2024 schon ungewohnt konkurrenzfähig im Vergleich mit zurückliegenden Jahren aus. Auch eigenständige Entwickler konnten dieses Jahr mit "Palworld" und "Enshrouded" erfolgreiche Spielhits erzielen und Spielerrekorde aufstellen. Kann diese Leistungskurve weiter so rapide ansteigen?

Nach einem kurzen Blick in den Release-Kalender der Spieleindustrie kann man diese Frage hoffnungsfroh mit Ja beantworten. Nach zwölf Jahren hatte das Warten der Fans der "Dragons Dogma"-Reihe endlich ein Ende. Am 22.März ist es so weit, aber das war bei weitem noch nicht alles. Titel wie das neue Remake des 1990er-Jahre-Horrorklassikers "Alone in the Dark" oder auch das phänomenal aussehende Open-World-RPG "Rise of the Ronin" befeuern die Vorfreude auf die bevorstehenden Monate.

"Dragon's Dogma 2"

Das berufsbasierte Action-Rollenspiel von Capcom ist zurück. Zwölf lange Jahre mussten Fans der Serie warten, um sich in der offenen Welt wieder mit haushohen Fantasy-Monstern zu messen. Manche dieser Ungeheuer, auf die man außerhalb der sicheren Stadtgrenzen trifft, orientieren sich stark an der griechischen Mythologie, wie etwa die Zyklopen oder Minotauren, während sich andere Monster wieder an mitteleuropäischer Mythologie anlehnen. Das Ganze resultiert in einer detaillierten Welt, die dem Spieler ein großes Maß an Entscheidungsfreiheit lässt.

Das System aus zehn wählbaren Laufbahnen und den rekrutierbaren Vasallen eröffnet leider auch diesmal keinen Koop-Modus. Das vor zwei Jahren angekündigte Spiel wird hoffentlich dennoch ein würdiger Nachfolger des 2012 erschienenen Kulthits werden.

Erscheint: 22. 3. 2024 / System: PS5, PC Steam, Xbox Series X/S / Genre: Action-RPG

Stellt sich hier der Koloss von Rhodos einem entgegen? Capcom

"Rise of the Ronin"

Die Ankunft der amerikanischen "schwarzen Schiffe" läutet die Ereignisse des Plots von Team Ninjas "Rise of the Ronin" ein. Nachdem die Macher der "Ninja Gaiden"-Serie in ihrem Kritikerlieblingen "NIOH" und "NIOH 2" einen fantastischen Blick auf Japan und dessen Mythologie geworfen haben, blicken sie jetzt in "Rise of the Ronin" auf zeitgeschichtliche Ereignisse. Ein herrenloser Samurai, oder Ronin wie in Japan dieser Umstand auch bezeichnet wird, steht jetzt vor einer lebenswichtigen Entscheidung. Er hat die Wahl zwischen den Kräften, die das Shogunat stürzen wollen, und jenen, die den regierenden Shogun weiter an der Spitze sehen wollen. Zusätzlich kann er sich für die westliche Seite entscheiden, die den Inselstaat industrialisieren und ins moderne Zeitalter heben will.

Spätestens nach "Ghost of Tsushima" und der "NIOH"-Reihe wissen alle Playstation-Besitzer, dass die Kombination aus starken Narrativen und einem coolen japanischen Krieger mehr als genug Spiele verkaufen kann. Bleiben wir gespannt, ob "Rise of the Ronin" diesen guten Ruf fortsetzen kann.

Erscheint: 22. 3. 2024 / System: PS5, PC Steam, Xbox Series X/S / Genre: Action-RPG

Ein Widersacher im Gewand eines buddhistischen Mönchs stellt sich in unseren Weg. TEAM NINJA

"Alone in the Dark"

Der Horrorpionier und das Point-and-click-Adventure "Alone in the Dark" aus dem Jahr 1992 versetzte Spieler dreißig Jahre lang ins Gruseln. Mit einer sehr überschaubaren Anzahl von Polygonen und einer klobigen Steuerung, die die späteren "Resident Evil"-Protagonisten wie Formel-1-Autos aussehen lässt, war "Alone in the Dark" immer eher ein Spiel, das man trotz und nicht wegen seiner Grafik weiterempfiehlt. Sätze wie "Glaub mir! Die Atmosphäre der Geschichte macht das alles wett!" waren ein Muss bei jedem Gespräch über den Klassiker. Das von THQ Nordic veröffentlichte und von Pieces Interactive entwickelte "Re-imagining" will diese Alterserscheinungen eliminieren.

Der aus "Stranger Things" bekannte David Harbour verkörpert den Privatdetektiv Edward Carnby. Dieser wird von der Schauspielerin Emily Hartwood, gespielt von Jodie Comer, begleitet. Carnby wurde von Hartwood damit beauftragt, das Verschwinden ihres Onkels in einer Südstaatenvilla zu lösen und dabei nicht seinen Verstand zu verlieren.

Erscheint: 20. 3. 2024 / System: PS5, PC Steam, Xbox Series X/S / Genre: Horror

Derceto Manor, eine ehemalige Anstalt, ist der schummrige Hauptschauplatz des Spiels. THQ nordic

"Star Wars: Battlefront Classic Collection"

Die wahrscheinlich am eindrucksvollsten in Erinnerung gebliebene "Star Wars"-Spielereihe wird am 14. März von Grund auf neu überholt. Das Bundle aus beiden "Star Wars: Battlefront"-Teilen enthält sämtliche damals erhältlichen Zusatzinhalte und poliert auch die Grafik der 20 Jahre alten Spiele gehörig auf. Legendäre Schlachten aus dem "Star Wars"-Universum können entweder im Einzelspielermodus parallel zu einer Geschichte oder im Multiplayer mit bis zu 64 Spielern gleichzeitig erlebt werden. Nachdem Kriegsführung nicht nur auf dem Boden stattfindet, stehen den Spielern auch eine Vielzahl an Fahrzeugen und Raumschiffen zur Verfügung, um die Galaxy von der gegnerischen Seite zu befreien.

Fans, die sich von EAs Remake in den späten 2010er-Jahren enttäuscht gezeigt haben, sollten diesem Release mehr als positiv gegenüberstehen.

Erscheint: 14. 3. 2024 / System: PC Steam, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5 / Genre: Action

Die Klone der Republik machen sich auf Endor für einen Einsatz bereit. Aspyr

"Outcast: A New Beginning"

Jahre bevor jedes zweite Spiel eine offene Spielwelt in seinem Marketing anpreisen konnte, war das französische Weltraum-Action-RPG "Outcast" eines der ersten wirklich non-linearen Spielerlebnisse. Der auf dem Planeten gestrandete Einzelkämpfer und Ex-Navy-Seal Cutter Slade muss das unterdrückte Volk der Talaner von dessen Unterdrückung befreien. 20 Jahre später und frisch wiederbelebt, kehrt Slade auf diese Welt zurück und darf wieder einmal, diesmal mit angepasster Grafik und moderner Spielmechanik, die Kultur und unberührte Natur des Planeten Adelpha erkunden. Ganz nebenbei muss er wieder die armen Talaner von ihrem Schicksal in der Sklaverei erretten.

Erscheint: 15. 3. 2024 / System: PC Steam, Xbox Series X/S, PS5 / Genre: Action / Open World

Mit beeindruckender Natur lädt der Planet Adeplha die Spieler zum Erkunden ein. THQ nordic

"As Dusk Falls"

Das bewegende "As Dusk Falls" verspricht zu laufen, wo David Cage mit seinen "Quantic Dreams" nur kriechen konnte. Dieser leicht unfaire Vergleich beginnt sofort Sinn zu ergeben, wenn man sich einen Gameplay-Trailer von "As Dusk Falls" anschaut. Während "Heavy Rain" oder auch das weit spätere "Detroit: Become Human" immer wieder mit nicht funktionierenden Mechaniken und hölzernen Schauspielleistungen den Spieler aus seiner Immersion gerissen haben, gibt einem "As Dusk Falls" das Gefühl, dass Videospiele endlich erwachsen geworden sind. Das Crime-Drama erzählt in überaus expressiven digitalen Kunstwerken die Geschichte eines missglückten Raubüberfalls im Jahr 1986, der die Zukunft zweier Familien für immer miteinander verstricken und verändern sollte.

Eine interessante Neuerung ist die Implementierung einer Companion-App, in der Mitspielende oder Zuschauer, etwa wie bei einem Stream, anonym über die getroffene Entscheidung abstimmen können. Das ist eine kleine Idee, die großes Potenzial hat, das gemeinsame Spielen nachdrücklich zu verändern. (gld, 28.2.2024)

Erscheint: 7. 3. 2024 / System: PS5, weitere Plattformen folgen im Juni / Genre: Crime-Drama