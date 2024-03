In einer neuen Video-Serie sprechen Kunstschaffende in Österreich und Osteuropa über ihr Werk und was sie derzeit umtreibt. Den Auftakt macht Medienkünstlerin Valie Export

Durch ihre aufsehenerregenden Aktionen im öffentlichen Raum in den späten 1960er Jahren wurde Valie Export international bekannt. Heute gilt sie als eine der einflussreichsten Performance- und Medienkünstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Elektrizität habe in ihrer Arbeit immer eine große Rolle gespielt. Valie Export wählte deshalb als Ort für das Video-Interview das historische Umspannwerk in Wien, Favoriten. Sie spricht dort über "ephemeres Material mit starker Ausstrahlung", die Frage, wie sich ihr Lebenswerk am besten archivieren ließe und über Werke, die (noch) nicht realisiert wurden. "Wörter sind für mich Bilder", sagt sie. "‘Ich‘ zum Beispiel ist ein Bild. Wir denken in Bildern. Auf unserem Planeten wird in Bildern gedacht." Abschließendes Fazit: "Mein Alterswerk ist das Alter." (3.3.2024)