Jetzt anhören: Immer mehr junge Menschen in Österreich tappen in die Schuldenfalle, und sie denken nicht ans Sparen. Das hat gute Gründe.

Thema des Tages Wieso die Generation Z so verschuldet ist

Immer mehr junge Menschen in Österreich verschulden sich. Und nicht nur das: 2023 sind auch die Privatinsolvenzen bei unter 24-Jährigen massiv in die Höhe geschnellt. Wir sprechen heute darüber, wieso so viele junge Männer und Frauen der Generation Z (Gen Z) ihre Finanzen nicht unter Kontrolle haben. Und darüber, warum für sie nicht infrage kommt zu sparen. (red, 28.2.2024)

Dieser Podcast wird unterstützt von froots - Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. froots