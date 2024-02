Das EU-Lieferkettengesetz ist in die Ferne gerückt. Wieder konnten sich die EU-Staaten nicht darauf einigen. Zu den Bremsern gehört neben Deutschland und Italien einmal mehr Österreich. Kritiker an der Verzögerungstaktik haben ihr Urteil schon gefällt: Es ist ein Kniefall vor der Wirtschaft. Der Schluss, dass die Bösen sich durchsetzen, ist trotzdem zu einfach.

Das Lieferkettengesetz soll große Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinderarbeit profitieren. imago images/allOver

Natürlich ist das Ziel gut und richtig: Unternehmen müssen für ihre Lieferanten geradestehen. Sie sollen darauf schauen, dass das T-Shirt auch in China unter Einhaltung der Menschenrechte hergestellt wird. Das funktioniert – viele Unternehmen haben sich freiwillig auf Mindeststandards verständigt. In manchen Ländern gibt es bereits entsprechende Gesetze.

Der Haken: Vom EU-Vorschlag wären auch kleinere Unternehmen betroffen. Die Großen können es sich leisten, Fachleute zu Dokumentations- und Prüfzwecken abzustellen. KMUs tun sich mit dem Aufwand schwer. Es gibt aber Vorschläge, die leichter umsetzbar wären: Positiv- und Negativlisten für ausländische Unternehmen, die in die EU liefern wollen, zählen dazu. Es gibt auch Länder, in denen der Finanzminister die Lieferbeziehungen der Unternehmen aus den Mehrwertsteuerdaten ablesen kann, weil er weiß, wer wem Steuern zahlt. In Österreich, wo man von allzu viel Transparenz wenig hält, ist das nicht der Fall.

Es gibt Hebel, die die Last nicht auf die Schultern der Unternehmen abwälzt. Kein Grund, das gesamte Vorhaben für tot zu erklären. (Regina Bruckner, 28.2.2028)