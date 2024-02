Natascha Maraval kleidete das Ensemble in authentisch wirkende Garderobe. Christian Husar

Anders als das im selben Jahr erschienene Filmdrama von James Cameron handelt das 1997 am Broadway uraufgeführte Musical Titanic nicht von einer fiktiven Lovestory. Stattdessen picken Peter Stone und Maury Yeston einzelne, teilweise historisch belegte Passagiere und Crewmitglieder heraus und begleiten sie vom Tag der Abreise nach New York am 10. April 1912 bis zum Morgen nach der Katastrophe fünf Tage später.

Da gäbe es zum Beispiel Alice Beane (Verena Barth-Jurca), die zusammen mit ihrem Mann Edgar (Beppo Binder) in eine Kabine der Mittelklasse zieht und es liebt, Passagiere der ersten Klasse aus nächster Nähe zu inspizieren. Oder Kate McGowan (Missy May), die das günstigste Deck bewohnt und sich in den Mitreisenden Jim Farrell (Stefan Bleiberschnig) verliebt. Sie alle träumen von der verheißungsvollen "neuen Welt" Amerikas und den Chancen, die dort wohl auf sie warten.

Der luxuriöse Speisesaal auf dem D-Deck des Schiffs: Hier diniert die erste Klasse zusammen mit Titanic-Kapitän E. J. Smith (Artur Ortens) (ganz rechts). Christian Husar

In seiner Inszenierung im Stadttheater Baden setzt Leonard Prinsloo ein riesiges Ensemble hinter die Reling und lässt es zur gespenstischen Masse verschmelzen. Dort nimmt das Treiben auf den einzelnen Decks seinen Lauf, verschiebbare Ebenen ermöglichen rasante Szenenwechsel – vom edlen Speisesaal in den Rauchsalon oder Kesselraum (Bühne: Carlos Santos).

Unter der musikalischen Leitung von Victor Petrov ergeben sich emotionsgeladene Gesänge, die die Essenz des bevorstehenden Unglücks einfangen. Natascha Maraval hüllt die Darstellenden in wirklichkeitsgetreue Gewänder.

Kein Eisberg, kein Untergang

Eigentlich alles perfekt, aber: Von einem Stück, das sich einem Koloss wie der Titanic nähert, erwartet man einiges. Und bleibt ein wenig baff zurück, weil weder die Eisbergkollision noch der Untergang, nicht einmal eine Lacke Wasser zu sehen ist. Zu dem Zeitpunkt, da der verhängnisvolle Aufprall stattfinden sollte, wird die Pause eingeläutet, um anschließend mit dem Verteilen der Schwimmwesten fortzufahren.

Während sich das Schiff seinen Weg gen Meeresgrund bahnt, schildern die Überlebenden lediglich das Gesehene. Die Möglichkeiten, dies auf einer Bühne umzusetzen, sind begrenzt, doch durch die chronologische Abarbeitung der Tragödie trieb einiges an Potenzial davon. (Patricia Kornfeld, 28.2.2024)