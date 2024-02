20.15 KOMÖDIE

Frühstück bei Monsieur Henri (L’étudiante et Monsieur Henri, F 2015, Ivan Calbérac) Der griesgrämige Monsieur Henri (Claude Brasseur) nimmt eine lebensfrohe Studentin (Noémie Schmidt) als Untermieterin auf in der Hoffnung, so die unliebsame Schwiegertochter loszuwerden. Ivan Calbéracs Komödie ist ein Schaulauf des gegensätzlichen Hauptdarstellerduos. Bis 21.50, RBB

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Glücksfall Sonne – Leben aus Licht und Energie Die gewaltige Kraft der Sonne, die im perfekten Abstand von der Erde erst das Leben auf unserem Planeten ermöglicht, steht im Mittelpunkt der Doku. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen zum Thema Flucht vor dem Klima. Bis 22.00, 3sat

21.40 MINISERIE

Die schwarzen Schmetterlinge (1–6/6) (Les ­Papillons noirs, F 2021, Olivier Abbou) Schriftsteller Adrien (Nicolas Duvauchelle) leidet seit längerem an einer Schreibblockade, als er von Albert (Niels Arestrup), einem begeisterten Leser, gebeten wird, dessen ­Lebensgeschichte aufzuschreiben. Alberts Erzählung wird zu einer Beichte, bei der ein tödliches Geheimnis preisgibt. Bis 3.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind: Nüchterne Rechnung: Was bringt eine Cannabis-Legalisierung, und was kostet sie? / Wirtschaft oder Moral? – Der Streit ums Lieferkettengesetz. / Zu viel Provision: Kritik an Lebensversicherungen wegen ­verdeckter Gebühren. Bis 23.05, ORF 2

Thelma (Eili Harboe) verliebt sich in eine Mitstudentin und erleidet rätselhafte Anfälle – "Thelma" um 23 Uhr im WDR. Foto: WDR

23.00 MYSTERYTHRILLER

Thelma (N/F/DK/S 2017, Joachim Trier) Thelma (Eili Harboe) lässt ihr religiöses Elternhaus zurück, um in der Hauptstadt Oslo zu studieren. Dort verliebt sie sich in eine Mit­studentin – und erleidet rätselhafte Anfälle. Joachim Trier verwebt gekonnt Mystery­elemente mit einer Coming-of-Age-Story. Bis 0.50, WDR

23.05 TALK

Stöckl Politologe Peter Filzmaier und ZiB 2-Moderator Armin Wolf – durch Podcasts und ein Buch auch als Der Professor und der Wolf bekannt – sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2