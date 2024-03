Gasthaus-Klassiker Schinken-Käse-Toast: Wo in Wien ist er für möglichst wenig Geld zu haben? Getty Images

1. Café Eiles

Es ist mittlerweile schon einige Jahre her, dass das Kaffeehaus mit den rot bezogenen Sitzecken eine sanfte Renovierung erfahren hat. 2016 hat Gert Kunze das Café Eiles übernommen – der Cafetier produziert übrigens auch einen eigenen Podcast. Die Preise im Eiles sind im Vergleich zur Konkurrenz am Ring human geblieben. Ein Schinken-Käse-Toast lässt sich hier tatsächlich noch für 4,50 Euro verspeisen.

Café Eiles, Josefstädter Straße 2, 1080 Wien, Mo–So 7–00 Uhr; cafe-eiles.at

2. Conditorei Sluka

Seit 2017 ist die Conditorei Sluka nicht nur am Rathausplatz, sondern auch in der Kärntner Straße zu finden, und zwar in den ehemaligen und ehrwürdigen Räumen des Restaurants "Zu den drei Husaren". Der Toast mit Schinken und Käse kostet beim ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten 5,90 Euro. Wem das nicht reicht, der kann sich noch durch die Tortenwelten des Hauses schmausen.

Kärntner Straße 13–15, 1010 Wien, Mo–Do 8–20 Uhr, Fr 8–21 Uhr, Sa 9–21 Uhr, So 10–17 Uhr, sluka.at

3. Café Prückel

Die Speisen im Café Prückel sind auch nach der Neuübernahme erschwinglich geblieben – schauen wir mal, ob es nach der in einigen Monaten anstehenden Renovierung dabei bleibt. Aktuell gilt aber noch: Der Schinken-Käse-Toast mit Ketchup kostet hier 5,80 Euro.

Prückel, Stubenring 24, 1010 Wien; Öffnungszeiten: Mo–So 8.30–22 Uhr; prueckel.at

4. Café-Restaurant beim Ronacher

Plagt einen vor dem Besuch eines Musicals im Ronacher noch ein kleines Hüngerlein, kann man dieses einen Steinwurf vom Theater entfernt im Café-Restaurant beim Ronacher (1957 gegründet) stillen, zum Beispiel mit einem Schinken-Käse-Toast um 5,50 Euro. Legt man 1,40 Euro drauf, brät einem der Koch auch noch ein Spiegelei dazu.

Seilerstätte 14, 1010 Wien, Mo 10–16 Uhr, Di und Mi 10–19 Uhr, Do und Fr 10–20 Uhr, Sa 18–20 Uhr, caferonacher.com

5. Kaffee Alt Wien

Zugegebenermaßen wird's im Alt Wien meist ein kleines Gulasch mit großem Bier. Vermutlich deshalb, weil man bei diesem Gericht viel eher die gute Bio-Fleischqualität schmeckt als beim Schinken-Käse-Toast mit Ketchup um 5,90 Euro. Da drin steckt aber neben Gouda und Bergkäse auch Bio-Schinken vom Roc-Schwein, und serviert wird der kleine, eckige Hungerstiller bis spät in die Nacht.

Bäckerstraße 9, 1010 Wien, So–Do 9–24 Uhr und Fr, Sa 9–2 Uhr, kaffeealtwien.com

6. Café am Heumarkt

Das Café Heumarkt gehört zu den speziellsten Orten dieser Stadt – und wurde bislang nicht von der Gegenwart eingeholt. Und ja, wenn man hier etwas isst, dann Kleinigkeiten wie einen Schinken-Käse-Toast zum fairen Preis von 4,40 Euro.

Café am Heumarkt, Am Heumarkt 15, 1030 Wien, Mo–Sa 10–22 Uhr.

7. Café Florianihof

Na gut, dieser Kandidat kratzt an unserer Schmerzgrenze: Sechs Euro kostet der Schinken-Käse-Toast im Café Florianihof. Wir wollen ihn trotzdem empfehlen. Denn der Florianihof wurde im vergangenen Jahr von Julian Lechner und Simon Schubert, den Machern des Reznicek, übernommen. Unter sechs Euro sind hier beispielsweise eine Frittaten- oder eine Grießnockerlsuppe zu haben.

Café Florianihof, Florianigasse 45, 1080 Wien, Mo–Sa 8–23 Uhr, So und Feiertag 9–16 Uhr; florianihof.co.at

8. Cafe Savoy

Simple Wiener Küche, zentrale Lage und ein pompöses Interieur: Das Cafe Savoy am Naschmarkt ist ein Hotspot, nicht nur für die LGBTIQ-Community. Der Schinken-Käse-Toast kostet hier 4,70 Euro und kann auch ohne Fleischscheibchen bestellt werden.

Café Savoy, Linke Wienzeile 36, 1060 Wien, täglich ab 10, Samstag ab 9 Uhr, cafe-savoy.at

9. Café Weidinger

Eine Wiener Institution, in der man auch Autorinnen wie Stefanie Sargnagel treffen kann. Hier lässt sich mit Frühstücken, Billardspielen oder Zeitunglesen die Zeit vertreiben. Oder eben mit Schinken-Käse-Toast-Schnabulieren. Für großartige 3,40 Euro.

Café Weidinger, Lerchenfelder Gürtel 1, 1160 Wien. Mo–So 8–24 Uhr

10. Arndtstüberl

Ja, es gibt noch Orte wie das Arndtstüberl – zum Glück. Hier gibt es für den kleinen Hunger eine ordentliche Auswahl, vom Speckbrot bis zum Schinken-Käse-Toast. Letzterer kostet 3,50 Euro. Selbst mit einem Spiegelei obenauf ist man mit 4,80 Euro mit dabei.

Arndtstüberl, Arndtstraße 1, 1120 Wien, Mo–Fr 7.30–22 Uhr, Sa 10–23 Uhr, So 14–23 Uhr; arndtstueberl-cafe.eatbu.com

(red, 1.3.2024)