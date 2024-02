Auf dem Heimweg nach der Party: "Extra Life" von Gisèle Vienne. Estelle Hanania

Gisèle Vienne nimmt gleich mehrere Disziplinen unter ihre Fit­tiche: Choreografie, Regie, Bühnenbild, Puppenbau. Ihre Bühnenarbeiten sind so rätselhaft und sinnlich wie jene von Romeo Castellucci, sie ähneln dem Gesamtkunstwerk-Ansatz Florentina Holzingers. Text ist dabei nie das Wichtigste, aber ohne geht es auch nicht. Denn von schrecklichen Dingen gibt es zu berichten. Etwa von dem im Zustand des Ungeliebtseins vorgetäuschten Suizid eines Jugendlichen in Robert Walsers kleinem Theaterstück Der Teich, mit dem Vienne 2022 bei den Wiener Festwochen zu sehen war und dank des französischen Schauspielstars Adèle Haenel Aufmerksamkeit erfuhr.

Haenel (Porträt einer jungen Frau in Flammen) ist bei der neuen Inszenierung Extra Life (ab 14 Jahren) wieder dabei – diese handelt vom Trauma sexueller Gewalt, die Geschwistern im Kindesalter von ihrem Onkel zugefügt wurde. "Er hat uns jedes Mal zerstört, wenn er uns angefasst hat", heißt es da. So eindeutig sind die Dialoge und Szenerien aber selten. Vielmehr arrangiert die französisch-österreichische Choreografin knifflige Erzählweisen, die kaum eins zu eins gedeutet werden können und so Wahrnehmungsmuster durchwegs auf den Prüfstand heben.

Überwundene Erinnerung

Gegenwart, Vergangenheit, Erinnerung und Imagination schieben sich auf der Bühne ineinander. Es beginnt mit einem alten Auto, dessen Scheinwerfer im Dämmer des nächtlichen Nebels das Dunkel schwach erleuchten. Drinnen sitzen zwei Geschwister, Felix (Theo Livesey) und Klara (Haenel), die geräuschvoll Chips verspeisen und sich über die zu Ende gegangene Partynacht unterhalten.

Ab dann beginnen sich die Ebenen zu kreuzen. Das Autoradio läuft, die Erinnerung an die Kindheit wird von Fantasien über Weltallfluchten begleitet. Die Stimmung ist gut, plötzlich aber heißt es: "Schade, dass du dich, bevor du 16 warst, schon dreimal umbringen wolltest." Oder: "Mehr als 90 Prozent aller ­sexuellen Übergriffe werden von nahestehenden Personen begangen." Da wird die Psychologin und Traumforscherin Susan Clancy zitiert. Dann stößt von der gegenüberliegenden Seite der düster gehaltenen Bühne die zweite Schwester (Katia Petrowick) wie aus dem Nichts hinzu. Wo kommt sie her? Ist sie nur mehr eine Erinnerung?

Gisèle Viennes empowernde Erzählweise besteht darin, dass die Opfer eine Sprache für ihr Trauma gefunden haben, woran sie in ihrem bisherigen Leben offenbar gehindert worden sind. Vor allem aber benützt Vienne die seelischen Verletzungen der Geschwister nicht dazu, sie in drastischen Nachstellungen auszustellen. Sie beglaubigt die erfahrene Gewalt nicht, indem sie sie mimetisch wiederholt. Sondern sie macht den Schmerz als zum Teil überwundene Erinnerung kenntlich, in einem positiven Moment, in dem sich die Geschwister in befreienden Partytänzen wiegen, glücklich strahlen, dabei aber ihre Geschichte im langen Zeitlupen-Groove unabwendbar immer mittanzt. Deutet die kindgroße Puppe auf dem Rücksitz des Autos eine weitere Schwester an?

Im Tanzquartier

Es bleibt Interpretation. Denn der Abend bewegt sich auf der Ebene von Assoziationen. Hier wirken Bilder und Atmosphären: ein Sound (Adrien Michel), der mittels Geräuschverstärkungen (zum Beispiel Windsäuseln) eine angespannte Stimmung erzeugt. Nebel, Zeitlupenbewegungen und eine beeindruckende Lichtregie (Yves Godin), die mithilfe von Laserlicht eigentüm­liche Raumschluchten kreiert. Und immer wieder Musik (Caterina Barbieri), mehrmals ertönt der Hit La Bamba, ursprünglich ein mexikanisches Befreiungslied.

Diese bemerkenswerte Form der Erzähl- und Darstellungsweise hat auch die Jury des Berliner Theatertreffens überzeugt, das die internationale Koproduktion jüngst mit einer Einladung bedachte. Zuvor noch, am 1. und 2. März, ist die Inszenierung im Tanzquartier Wien zu sehen. (Margarete Affenzeller, 29.2.2024)