Er soll seine Partnerin am Montag auf Verlangen getötet haben. Am Dienstag erlag er seinen eigenen Verletzungen

Die Polizei wurde Montagfrüh verständigt. APA/EVA MANHART

Eschenau – Der 93-Jährige, der seine 84-jährige Lebensgefährtin am Montag in einem Wohnhaus in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) erschossen und dann einen Suizidversuch unternommen haben soll, ist tot. Der Mann war intensivmedizinisch behandelt worden. Er erlag noch am Dienstag seinen Verletzungen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwochabend auf APA-Anfrage mit.

Durchgeführt wurde mittlerweile auch die von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angeordnete Obduktion der 84-Jährigen. Festgestellt wurden dabei laut Baumschlager Schussverletzungen. Beide Leichen seien nunmehr freigegeben worden, betonte der Sprecher.

Eine Bekannte des Paares hatte Montagfrüh die Polizei verständigt. Die Beamten fanden die 84-Jährige leblos auf. Der 93-jährige Partner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Als Tatwaffe gilt eine sichergestellte Pistole, die der Pensionist legal besaß. Bisher noch unbestätigten Berichten zufolge, soll es sich um einen sogenannten erweiterten Suizid der beiden gehandelt haben. (APA, red, 28.2.2024)