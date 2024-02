Die österreichische Komödienproduktion dreht sich um einen Machtkampf im Friedhofsmilieu. Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch sind in Hauptrollen zu sehen

Wien – Kundinnen und Kunden von Amazon Prime Video kommen bald in den Genuss einer neuen österreichischen Serie: "Drunter & Drüber" heißt die Produktion, in der der heimische Schauspielstar Nicholas Ofczarek neben der deutschen Darstellerin Julia Jentsch eine Hauptrolle übernehmen wird. Die beiden waren gemeinsam bereits in der Sky-Thrillerserie "Der Pass" zu sehen. Regie führen Christopher Scheir und Judith Westermann.

Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch, hier in "Der Pass" zu sehen, stehen wieder gemeinsam vor der Kamera. Sky, Sammy Hart

"Drunter & Drüber" entführt ins Bestattungsmilieu. Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich schon als neue Nummer eins auf dem Friedhof Donnerscheidt. Allerdings wird der Ehrgeizler übergangen, und ihm wird die neue Chefin Ursula Fink vorgesetzt. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Produziert wird die neue Amazon-Serie, die von dem Streamingdienst als eines der Jahreshighlights angekündigt wurde, von Constanze Schumann und Thomas W. Kiennast von der in Wien ansässigen Rundfilm.

Die Serie wird vom Österreichischen Filmfonds mit bis zu 330.000 Euro gefördert. Schumann hat erst kürzlich für Amazon die Horrorkomödie "Beasts Like Us" produziert. (APA, red, 29.2.2024)