Problem­bären zwischen all dem Grün kommen aus der Politik, der Wirtschaft und sogar aus dem Freundeskreis

Sanftes Grün. Stille. Keine Menschenseele, endlich Frieden. Diese schöne Vorstellung vom Wald haben viele Menschen. Auch Jana Doussière, gespielt von Stefanie Reinsperger, hofft am Freitag um 20.15 Uhr im ARD-Film Die Großstadt­försterin auf die therapeutische Wirkung von Bäumen und Büschen.

Großstadtförsterin Jana (Stefanie Reinsperger) am ihrem neuen Arbeitsplatz im Grunewald in Berlin. Foto: rbb/Maor Waisburd

In den einsamen Vogesen war sie bisher als Försterin tätig. Aber nachdem ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist, will sie neu anfangen, eben als Revierleiterin im Berliner Grunewald, der grünen Lunge der Millionenstadt.

Dort natürlich Kulturschock: Die Städter füttern Wildschweine, weil sie diese so herzig finden. Überall liegt Müll, an der Havel tobt das Partyvolk.

Mit der Romantik der früheren Forsthaus Falkenau-TV-Serie hat das nichts zu tun. Und es gibt noch mehr Problem­bären zwischen all dem Grün: Sie kommen aus der Politik, der Wirtschaft und sogar Janas Freundeskreis. Da verwandelt sich die ohnehin resolute Försterin natürlich in einen weiblichen Robin Wood, quasi Robina Wood, und rettet mit ihrer kleinen Truppe schnell einmal den Wald.

Reinsperger macht das in gewohnter Art engagiert und glaubhaft. Weniger überzeugend ist der Hauptkonflikt, aber so eine Story braucht es wohl im Freitagabend-Erholungs-TV. Und ganz rosarot ist der Wald ja nicht. Man erfährt von vielen Schäden und dass Forstbedienstete hauptsächlich die Beseitigung von Müll beschäftigt.

Möglicherweise soll auf den Film eine Serie folgen. Da könnte man gut und gern noch mehr Probleme aufgreifen und vielleicht auch den vielen schönen Sonnenschein im Grunewald etwas herunterdimmen. (Birgit Baumann, 1.3.2024)