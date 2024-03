Die Skisaison neigt sich einem frühen Ende zu, es ist also höchste Zeit, einen Blick auf die Preisentwicklung in der Berggastronomie zu werfen. Seit einigen Jahren berechnet etwa das Skiportal Snowplaza den Schnitzel-Index für Skigebiete. Dafür werden die Preise für Wiener Schnitzel in Bergrestaurants, die das Gericht auf der Speisekarte haben, in neunzehn beliebten österreichischen Skigebieten verglichen. Für den Vergleich wird nur der Preis für das Wiener Schnitzel, wie es in der Karte steht, berücksichtigt. Der Geschmack, das Format und eventuelle Beilagen werden nicht beachtet. Die Preise beziehen sich auf das Schnitzel vom Schwein, das auf der Speisekarte auch oft "Schnitzel Wiener Art" genannt wird.

Ein aktuelle Untersuchung sagt, dass das Wiener Schnitzel vom Schwein heuer in heimischen Skihütten im Schnitt rund 19 Euro kostet. Getty Images/iStockphoto

Die Skiregionen folgen damit einem allgemeinen Trend in der heimischen Gastronomie: Die Preissteigerungen sind zum großen Teil überdurchschnittlich hoch. Im Durchschnitt zahlt man laut der aktuellen Untersuchung von Snowplaza demnach 10,43 Prozent mehr als im letzten Jahr, was einem Durchschnittspreis von 19,11 Euro für das Schweinswiener entspricht. Einen enormen Preisanstieg gibt es unter anderem im Salzburger Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang zu beobachten: Für ein Wiener Schnitzel auf der Westgipfelhütte zahlte man in der letzten Saison noch 14,80 Euro und jetzt 18,70 Euro (26,35 Prozent teurer). In der W5 Ski Lounge auf dem Tiroler Wetterstein in Ehrwald kostete das Schnitzel letztes Jahr 14,40 Euro, jetzt sind es satte 18,50 Euro (28,47 Prozent teurer). Das ist die größte beobachtete Preissteigerung.

Der Schnitzel-Index 2024 für Skihütten Snowplaza

Der Preisanstieg ist aber nicht überall gleich hoch. Das teuerste Wiener Schnitzel bekommt man erneut im Restaurant Rüfikopf in Skigebiet Arlberg um 24,50 Euro (6,25 Prozent teurer als im Vorjahr). Das günstigste Schnitzel in der Snowplaza-Liste findet man im Panoramarestaurant Kanzelwand im Kleinwalsertal. Hier zahlt man 16,50 Euro. Das günstigste und das teuerste Schnitzel kommen heuer also beide aus Vorarlberg. Kalbswiener steht übrigens in weit weniger Berghütten auf der Speisekarte. In manchen Hütten wird dennoch nur das Kalbsschnitzel angeboten, wie laut dem Vergleich zum Beispiel im Pistenrestaurant Pardorama in Ischgl. Das echte Wiener Schnitzel vom Kalb kostet dort 29 Euro. (red, 1.3.2024)