Mit den neuen Features findet man sich hoffentlich nicht in der Flut wieder. AP

Der kalifornische Tech-Konzern Apple hat für seine vorinstallierte Karten-App Apple Maps einige "Quality of Life"-Features für den österreichischen Markt nachgeliefert. Informationen zu den geplanten Höhenmetern sowie eine Messung der Verkehrslage in Echtzeit sollen jene unterstützen, die ihr Fahrrad als Hauptverkehrsmittel benutzen.

Weitere Neuerungen sind zudem Benachrichtigungen, die einen warnen und zum Absteigen auffordern sollen, sobald man sich einer stark befahrenen Kreuzung nähert. Zusätzlich wurde mit der Siri-Integrierung die Möglichkeit zur Sprachsteuerung während des Fahrens ermöglicht, damit beide Hände am Fahrradlenker gelassen werden können. Auch wurden weitere Optionen zur Routeneinstellung hinzugefügt. So kann man jetzt Zwischenziele, etwa eine öffentliche Toilette oder eine Fahrradwerkstatt, während aktiver Fahrt ansteuern oder sich auch eine Routenübersicht mit Liste der geplanten Abbiegevorgänge anzeigen lassen. Passend in die Zeit kann das Fahrrad nun auch als Standardverkehrsmittel ausgewählt werden.

Die neue Detailansicht soll die Planung von Fahrradrouten einfacher machen. Apple

Apple-Watch-Kompatibilität

Auch die Karten-App der Apple Watch wurde mit neuen Features bedacht. In einer Mischung aus Sprachsteuerung und Hantieren mit der Krone der digitalen Uhr kann so ohne Mitnahme eines anderen Apple-Produkts eine Fahrradroute geplant werden. Das Ziel wird per Spracheingabe eingegeben, mögliche Routen mit dem Drehknopf durchgeblättert, und diverse Änderungen können während der Fahrt per Spracheingabe eingeleitet werden.

Die Seerunde um den Zeller See dient Apple als Anwendungsbeispiel. Apple

Abgesehen von den Apple-Watch-spezifischen Fahrradfunktionen können auch hier eine Übersicht über die Höhenlage entlang einer Route, Haptic Touch für Abbiegehinweise und Voice-Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung verwendet werden. Das Voice-Feedback ist über die integrierten Lautsprecher der Apple Watch zu hören. (red, 1.3.2024)