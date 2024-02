ORF-"Schauplatz" über Pflegekräfte aus Kolumbien; Nehammers Gewaltenteilung in der "ZiB 2"; "Flucht aus Nordkorea" auf Arte, Amazon-Serie mit Ofczarek und Jentsch

Missbrauchsvorwürfe: Servus TV stellt sich hinter beschuldigten Regisseur - Nach Vorwürfen gegen Regisseur Julian Pölsler zeigt sich der Sender "nicht bereit, die Zusammenarbeit auf Zuruf und ohne essenziellen Gehalt der Vorwürfe zu beenden"

Altaussee-Krimireihe von Servus TV mit Johannes Silberschneider, Gerhard Ernst, Nina Proll, Servus-TV-Intendant Ferdinand Wegscheider, Sabine Kapfinger und Regisseur Julian Pölsler (von links nach rechts). Foto: Servus TV

Serienreif-Podcast zu "True Detective": Sind Frauen die besseren Ermittler? - Film- und Medienwissenschafterin Olivia Poppe über die herausragende vierte Staffel mit Jodie Foster und Kali Reis

Nehammer, der Staatsmann, in der "ZiB 2": Die ÖVP spielt "Good Cop, Bad Cop" - Als Kanzler wolle er das laufende Verfahren gegen Sebastian Kurz nicht kommentieren. Die Blockade in der Inseratencausa erklärt er mit "Mitarbeiterschutz"

Donnerstagabend: ORF-"Schauplatz" über das Werben um Pflegekräfte aus Kolumbien - Sie verlassen ihre Heimat und ihre Kinder, um unsere Kranken zu betreuen: Wie geht es Pflegekräften aus Bogotá, die nach Österreich geholt werden? Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

Was die Freiheit kostet: "Flucht aus Nordkorea" auf Arte - Madeleine Gavin liefert in ihrer Dokumentation erschreckende Bilder und zeigt die riskante Flucht aus dem Regime ohne Filter

Werbemodell: Google sieht Milliardenklage europäischer Medienhäuser gelassen - Die Verlage werfen Google wettbewerbswidriges Verhalten bei Onlinewerbung vor. Der Onlineriese will "energisch und sachlich dagegen vorgehen"

Zuwachs: Auch Ex-"profil"-Journalistin Christa Zöchling beim Podcast "Dunkelkammer" - Nach Edith Meinhart kommt mit Zöchling eine weitere, langjährige "profil"-Journalistin zu Michael Nikbakhshs Investigativpodcast

"Drunter & Drüber": Amazon plant Serie mit Ofczarek und Jentsch - Die österreichische Komödienproduktion dreht sich um einen Machtkampf im Friedhofsmilieu. Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch sind in Hauptrollen zu sehen

ORF-Quote: "Griechenland" übertrumpft den Opernball: 1,2 Millionen Zuseher im Schnitt - Der Marktanteil lag für die Komödie bei 43 Prozent. Sie ist seit "Maria Theresia" im Jahr 2017 der meistgesehene Spielfim

1947–2024: US-Komiker Richard Lewis 76-jährig gestorben - Lewis spielte in der Sitcom "Curb Your Enthusiasm" und gemeinsam mit Jamie Lee Curtis in "Alles außer Liebe"

Switchlist: "Thelma" und "Die schwarzen Schmetterlinge", außerdem eine Doku über die Sonne, die Komödie "Frühstück bei Monsieur Henri" und das Wirtschaftsmagazin "Eco" - TV-Hinweise für Donnerstagabend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.