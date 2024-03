Am Samstag startet die neue Saison der neue Königsklasse. Was vier Experten erwarten und sich erhoffen: von Überraschungsteams und Wunschdestinationen

Die Racing Bulls könnten laut Experten heuer einen Schritt nach vorne machen. Im Bild Daniel Ricciardo. AFP/GIUSEPPE CACACE

Am Samstag (16 Uhr, Servus TV) startet in Bahrain die neue Formel-1-Saison. Titelverteidiger Max Verstappen ist erneut der klare Favorit. Aber was wird sonst noch in dieser Saison oder in ferner Zukunft der Königsklasse passieren? DER STANDARD hat drei Experten und eine Expertin gefragt, die auf Österreichs TV-Sendern die Formel 1 kommentieren und erklären.

Die Fragen umfassen den Titelkampf, mögliche Überraschungen und Sorgenkinder, den Rennkalender, den Regelkatalog und gewagte Thesen. Und wann wird eigentlich die nächste Frau bei einem Grand Prix starten?

Die Antworten geben:

Andreas Gröbl (53), Servus-TV-Kommentator

Corinna Kamper (29), ORF-Expertin und Alpine-Botschafterin

Mathias Lauda (43), Servus-TV-Experte und Sohn der F1-Legende Niki Lauda

Ernst Hausleitner (55), ORF-Moderator

Fotos: Gröbl und Lauda: Servus TV / Neumayr / Leo – Kamper: ORF / Roman Zach-Kiesling – Hausleitner: ORF / Thomas Ramstorfer