Die betroffenen Fluggäste seien informiert und umgebucht worden, so die Airline. APA/EVA MANHART

Wien/Schwechat – Die AUA wird am Freitag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals über 100 Flüge streichen. Laut derzeitigem Stand fallen 112 von 302 Flügen aus. Die 12.000 betroffenen Fluggäste seien informiert sowie umgebucht worden, so die Airline. Reisende sollen am Freitag trotzdem ihren Flugstatus überprüfen. Grund für die Betriebsversammlung sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Nach acht Gesprächsrunden gibt es noch keinen Gehaltsabschluss.

Da es kurzfristig zu weiteren Anpassungen im Flugplan kommen kann, rät die Airline Passagieren, ihren Flugstatus auf der Website austrian.com, der Austrian-App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu checken.

Der Betriebsrat Bord und die Gewerkschaft vida wollen die Beschäftigten bei der Betriebsversammlung über den Stand der diesjährigen Gehaltsverhandlungen informieren. Es geht um den Kollektivvertrag für Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Die Gewerkschaft fordert nach einem guten wirtschaftlichen Jahr für die Luftfahrtbranche und einer kräftigen Anhebung der Ticketpreise, dass auch die Beschäftigten in Form von guten Gehaltserhöhungen profitieren. Start der Betriebsversammlung ist um 9 Uhr. (APA, 29.2.2024)