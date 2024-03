Am Donnerstag ist es zu Razzien gekommen, die Polizei will ab Mittag weitere Details bekanntgeben

Zumindest eine Person wurde vorläufig festgenommen, heißt es. IMAGO/Michael Gstettenbauer

In dem Fall einer Zwölfjährigen, die von mehreren Teenagern sexuell missbraucht worden sein soll, bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien, dass gegen zumindest 14 Beschuldigte ermittelt werde. Zuvor war die Rede von 17 Beschuldigten. Die Verdächtigen – laut "Krone" allesamt Burschen – sollen, so der Vorwurf, die Minderjährige in der Gruppe missbraucht haben. Gegen einen von ihnen werde nun wegen Vergewaltigung ermittelt, 13 weiteren wird der schwere sexuelle Missbrauch einer Unmündigen vorgeworfen.

Am Donnerstag war es zu konzentrierten Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen gekommen. Ihnen wird auch vorgeworfen, die Tat gefilmt und das Mädchen damit erpresst zu haben – deswegen habe dieses lange geschwiegen. Laut Ö1-"Morgenjournal" dürften sich die Ermittlungen noch im Anfangsstadium befinden.

Tat soll mitgefilmt worden sein

Der Großteil wurde lediglich auf freiem Fuß angezeigt, da eine U-Haft erst bei einem dringenden Tatverdacht angeordnet werden könne. Ein Bursche wurde wegen Widerstands gegen die Behörden festgenommen, hieß es in einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien. Die Polizei will zu Mittag bei einer Pressekonferenz weitere Details bekanntgeben.

Begonnen habe die Tat laut einem Bericht der "Krone" durch den ersten Freund der Zwölfjährigen, den sie Anfang 2023 kennengelernt haben dürfte. Er soll sie unter Druck gesetzt und genötigt haben. Er soll das Mädchen außerdem seinen Komplizen für weitere schwere Missbräuche überlassen haben. Dieses soll sich aus Scham – auch aufgrund der Aufnahmen, mit denen es erpresst wurde – erst spät an seine Mutter gewandt haben. (muz, 1.3.2024)