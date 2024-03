LeBron James wird wohl am Samstag einen neuen Rekord fixieren. IMAGO/Javier Rojas

Los Angeles - Basketball-Superstar LeBron James steht in der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor seinem nächsten historischen Meilenstein. Beim 134:131-Heimsieg seiner Los Angeles Lakers nach Verlängerung gegen Liga-Schlusslicht Washington Wizards erzielte der 39-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) 31 Punkte. Ihm fehlen nur noch neun Zähler, um als erster Spieler die Schallmauer von 40.000 Punkten zu knacken. Am Samstag gegen Titelverteidiger Denver Nuggets könnte die Marke fallen.

Topscorer bei den Kaliforniern gegen die Wizards war Anthony Davis mit 40 Punkten und 15 Rebounds. Unterdessen haben die New York Knicks einen schwachen Februar mit einer 99:110-Heimniederlage gegen die Golden State Warriors beendet. Überragender Mann auf dem Parkett mit 31 Punkten und elf Rebounds war Superstar Stephen Curry. Für die Knicks, der Nummer vier im Osten, gab es in den vergangenen zwölf Partien nur vier Siege. (APA/Reuters, 1.3.2024)