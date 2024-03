Nur für Rondo

Jasmin & Rodrigo in Wien Meidling, an einem Donnerstag Stefan Joham

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Jasmin: Auf der Tanzfläche bei Salsa und Bachata. Er hat mich zum Tanz aufgefordert, nachdem eine Freundin ein wenig nachgeholfen hatte.

Rodrigo: Wir haben gar nicht mehr aufgehört, miteinander zu tanzen. Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt.

Wie ging das weiter?

Jasmin: Ich fragte die Freundin, ob sie mich nach Hause begleiten will. Aber die meinte nur: "Frag doch Rodrigo!" Er hat mich begleitet und vor der Haustür geküsst. Das ging mir fast zu schnell.

Rodrigo: Ich habe mir gedacht: Now or never!

Und das erste Date ...

Jasmin: ... war erst zehn Tage später, weil ich ­dazwischen nach New York musste. Dafür hat es volle fünf Tage gedauert.

Rodrigo: Ich habe sie mit dem Motorrad für das Donauinselfest abgeholt. Ich kam aber bewusst zu spät, um zu beweisen, dass ich Spanier bin.

Wie kann ein Date fünf Tage dauern?

Jasmin: Als ich nach Hause wollte, hatte mich mein Mitbewohner ausgesperrt. Also musste ich Rodrigo bitten, bei ihm übernachten zu dürfen.

Rodrigo: Am nächsten Tag sperrte sich auch noch Jasmins Mitbewohner aus. Nachbarn haben dann die Tür aufgebrochen, und wir sind zu ihr. Nach einem Tequila ging’s wieder aufs Donauinselfest.

Was schätzt ihr aneinander?

Rodrigo: Sie ist charismatisch und hat Energie für alles. Das ist ansteckend.

Jasmin: Er hat ein Herz aus Gold und meines gestohlen. Er würde alles für mich tun.

Und was nervt?

Jasmin: Er ist wirklich immer unpünktlich!

Rodrigo: Wenn sie in ihre Arbeit vertieft ist, vergisst sie manchmal, dass ich da bin.

Eure Beziehung kurz zusammengefasst?

Jasmin: Ich wollte mich auf meine Karriere konzentrieren. Aber dann kam die große Liebe.

Rodrigo: Es war völlig unerwartet. Ich habe niemanden gesucht, als ich sie gefunden habe. (RONDO, Sascha Aumüller, 15.3.2024)