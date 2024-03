Blick von der Friedhofstribüne auf die Hauptribüne. Foto: ZOOMVP_MA51

Wien – Manchmal passieren noch Wunder. Oft diskutiert, immer wieder verschoben, jetzt passiert es tatsächlich: Der Sport-Club-Platz in Hernals wird runderneuert. Das gaben der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker, Bezirksvorsteher Peter Jagsch, Sport-Club-Vizepräsident David Krapf-Günther und Wien-Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl am Freitag bekannt. Baustart ist im Juni 2024, die Inbetriebnahme soll im zweiten Quartal 2026 erfolgen.

Derzeit gleicht ein Besuch der Spielstätte einer Reise nach Pompeji. Es ist ein schmaler Grat zwischen Kult und Ruine, die Abrissbirne kommt jedenfalls keine Sekunde zu früh. Die Haupttribüne und die Friedhofstribüne werden neu gebaut, die Südtribüne („blaue Tribüne“) wird saniert. Die Gesamtkapazität nach dem Umbau beträgt 5.649 Besucher für nationale und 4.634 Besucher für internationale Spiele.

Durch die Auslegung nach dem Standard "Uefa Kategorie 2" ist eine Durchführung von Spielen des Nationalteams der Frauen sowie sämtlicher Nachwuchsnationalteams möglich. „Hauptnutzer des Stadions bleibt der Sport-Club", so Hacker. Über die budgetierten Kosten, die zu einem Teil auch vom Bund getragen werden, will der Sportstadtrat vor der Ausschreibung nicht zu viel sprechen: "Zur Schonung der Steuergelder. Die Angebote liegen sonst zwei Prozent darunter."

Das Dach der neuen Friedhofstribüne wird begrünt. ZOOMVP_MA51

"Wir haben das Projekt als Stadt selbst in die Hand genommen und werden ein schönes und nachhaltiges Stadion umsetzen, das dem Sport-Club für seine Ambitionen ein hervorragendes Umfeld bieten wird. Die bauliche Analyse hat ergeben, dass auch bei der Friedhofstribüne dringend Handlungsbedarf besteht", sagt Hacker. Das ist Understatement, de facto steht die Tribüne kurz vor dem Zerbröseln.

Die Erleichterung beim Sport-Club spricht Sektionsleiter Krapf-Günther aus: "Wir sind froh, dass das Stadionprojekt endlich umgesetzt wird. Unser Fokus lag stets darauf, unserem Club eine zukunftsfähige Heimat und damit langfristige Stabilität zu ermöglichen. Pünktlich zum 120. Geburtstag unserer traditionsreichen Spielstätte können wir es kaum erwarten, im neuen Stadion zu spielen."

Mit der neuen Arena werden auch die sportlichen Zielsetzungen in Hernals etwas nach oben geschraubt. Über kurz oder lang soll der Weg von der Regionalliga Ost zurück in den Profifußball führen. Wo der Sport-Club in den kommenden zwei Jahren spielen wird? Noch ist es nicht gesichert, aber alles deutet darauf hin, dass der Verein ins Trainingszentrum im 16. Bezirk ausweichen wird.

Außenansicht des neuen Stadions in Hernals. Foto: ZOOMVP_MA51

An der Alszeile soll künftig aber nicht nur Fußball gespielt werden. Dank der Neugestaltung der Kabinen und der Vergrößerung des Spielfeldes sind auch internationale Football- und Rugbyspiele durchführbar. "Hernois is ois" sozusagen. Ein Kopfgebäude zwischen den neuen Tribünenteilen sowie eine moderne Beleuchtungsanlage sind ebenfalls vorgesehen.

Stichwort Nachhaltigkeit: Auf dem Dach der Haupttribüne wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 100.000 kWh errichtet. In Kombination mit der Wärmepumpenanlage wird eine weitgehend autarke Versorgung ermöglicht. Der Energie-Überschuss fließt direkt in die Wiener Netze. Man will dem Stadion eine "klimaaktiv"-Zertifizierung umhängen.

Bezirksvorsteher Jagsch betont zum Abschluss die soziale Komponente des Projekts: "Hier ist kein Platz für Gewalt, Homophobie oder Rassismus. Das sprechen wir ganz bewusst aus. Familien sollen in Hernals ohne Sorge ins Stadion gehen können." (Philip Bauer, 1.3.2024)