Moritz Mausser (23) ist ein österreichischer Schauspieler und Sänger. Schon in seiner Kindheit widmete er sich Gesang und Schauspiel, studierte später Musikalisches Unterhaltungstheater an der MUK Wien. 2023 war er als Erzherzog Rudolf in der semi-konzertanten Version von "Elisabeth" zu sehen, und seit Oktober spielt er die Hauptrolle in "Rock me Amadeus – das Falco Musical". Tickets und Infos zur Show unter musicalvienna.at.

Die Kolumne "Ein letztes Mahl" erscheint im Magazin RONDO, das am Freitag dem STANDARD beiliegt.

