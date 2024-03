40 Kinder und fünf Lehrkräfte haben sich am Donnerstag aufgrund einer Magen-Darm-Infektion krankgemeldet. Das Gesundheitsamt vermutet Noroviren als Ursache

Von Donnerstag auf Freitag soll die Zahl der erkrankten Kinder auf 71 gestiegen sein (Symbolbild).

Salzburg – Wegen einer plötzlichen Magen-Darm-Infektion sind 40 Kinder und fünf Lehrkräfte einer Volksschule im Salzburger Stadtteil Parsch am Donnerstag zu Hause geblieben. "Heute" berichtet mit Verweis auf den Leiter des Salzburger Gesundheitsamts, Rainer Pusch, dass die Zahl der erkrankten Kinder mittlerweile auf 71 gestiegen sein soll. Das Gesundheitsamt vermutet Noroviren als Ursache des Krankheitsausbruchs, wie die Stadt Salzburg informierte. Die betroffenen Personen haben sich krankgemeldet.

Auf Anweisung des Gesundheitsamts werden in der betroffenen Schule nun Flächendesinfektionen von den Reinigungskräften durchgeführt, und dem Personal wird Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, erklärte der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, Rainer Pusch. Die Eltern werden von der Direktion über die Lage informiert. Die Volksschule Parsch in der Gaißmayerstraße 1 zählt 234 Schülerinnen und Schüler. Sie werden von 19 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.

Das vom Seniorenwohnhaus Hellbrunn an viele Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen der Stadt gelieferte Essen dürfte nach übereinstimmenden Aussagen der Fachleute nicht für den Krankheitsausbruch verantwortlich sein, hieß es. Es gebe dort keine Auffälligkeiten. Im Hort Parsch, in dem ausschließlich Kinder der Volksschule Parsch betreut werden, seien am Donnerstag sechs Buben krankgemeldet gewesen. Auch hier seien sicherheitshalber Schritte zur Desinfektion eingeleitet worden.

Durchfall und Erbrechen

Gegen Noroviren gebe es keine Impfung, erläuterte Pusch. Ihre Übertragung erfolge über Tröpfchen- beziehungsweise Schmierinfektion. Daher sei eine entsprechende Hygiene samt Händedesinfektion wichtig. Auf häufiges Händewaschen sollte ohnehin nie vergessen werden.

Die Erkrankung selbst beginne mit starkem Durchfall und Erbrechen, so der Chef des Gesundheitsamts. Dazu kämen häufig Bauch- und Muskelschmerzen, leichtes Fieber und Kopfschmerzen. "Die Beschwerden klingen zumeist nach wenigen Tagen vollständig ab." Bei anhaltenden Beschwerden und einer Verschlechterung des Gesundheitszustands sollte aber jedenfalls ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. (APA, 1.3.2024)