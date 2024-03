Wien – Der Februar zeichnete ein gemischtes Bild für Österreichs größte TV-Sender. Die ORF-Gruppe verlor nach einem starken Vorjahresmonat laut Teletestdaten 2,4 Prozentpunkte und kam auf 35,8 Prozent. Hauptverantwortlich war ORF 1, wo im Vorjahr die alpine Ski-WM noch für hohe Quoten gesorgt hatte. Auch ATV und Puls 4 fuhren Rückgänge ein, während Sender wie Puls 24 und oe24.tv zulegen konnten. Servus TV kommt auf den stärksten Februarwert seit Sendestart.

ORF legt bei den Jüngeren zu

ORF 2 wies mit 21,7 Prozent Marktanteil einen leichten Rückgang auf, legte aber bei den Jüngeren (12–49) um 0,5 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent Marktanteil zu. Neben den News-Dauerbrennern "ZiB 1" und "Bundesland heute" sorgten auch der Wiener Opernball (rund 1,5 Mio. Zuschauer) und die Komödie "Griechenland" (ca. 1,2 Mio. Zuschauer) für ein Millionenpublikum. ORF 1 büßte 1,4 Prozentpunkte ein und kam damit auf elf Prozent Marktanteil. Dem öffentlich-rechtlichen Sender fehlte es heuer an einem sportlichen Großevent, verschärfend kamen Absagen im Ski-Weltcup hinzu. Mit den Serien "Biester" und "School of Champions" oder der 600. Ausgabe von "Willkommen Österreich" fand man dennoch Anklang – auch beim jüngeren Publikum. So erzielte die ORF-Gruppe mit 30,6 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 29-Jährigen den besten Februarwert seit 2008.

Emilia Warenski als Dani Strobl in der ORF-Serie "School of Champions". Foto: ORF, Stefanie Leo

Servus TV bei Privatsendern vorn

Für Servus TV verlief der vergangene Monat gut, erzielte der Salzburger Privatsender doch mit vier Prozent Marktanteil seinen Februarbestwert seit Sendestart und landete damit in der Gesamtzielgruppe (12+) an der Spitze der österreichischen Privatsender. Auf großes Interesse stießen etwa die Fußballspiele von Sturm Graz gegen Slovan Bratislava (254.000 und 294.000 Zuseher) und das Kabarettprogramm "Wahnsinn" von Monika Gruber (214.000 Zuseher). Die Sendung "Quizmaster" feierte mit 7,2 Prozent Marktanteil ihren bisher besten Monat.

ATV 2 und oe24.tv legen zu

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV 2, Puls 24) verloren insgesamt sowohl in der Gesamt- als auch in der fokussierten Kernzielgruppe je 0,5 Prozentpunkte. ATV war trotz eines Rückgangs in Höhe von 0,6 Prozentpunkten bei den Zwölf- bis 49-Jährigen mit 4,1 Prozent Marktanteil führender österreichischer Privatsender. Als Erfolgsformate schilderte ATV etwa "Teenager werden Mütter" (155.000 Zuseher am 1. Februar) und "Das Geschäft mit der Liebe" (149.000 Zuseher am 14. Februar) aus. Puls 4 folgte mit 4,0 Prozent Marktanteil (12–49) knapp hinter ATV und verweist auf "2 Minuten 2 Millionen" (113.000 Zuseher am 6. Februar) als Highlight.

ATV2 legte zu und konnte mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen auf den stärksten Februar seit Senderbestehen verweisen. Auch bei Puls 24 ging es bergauf, wobei sowohl der neue News-Hauptabend mit "Heiß Umfehdet" und "Wild Umstritten" als auch Sportübertragungen aus dem Eishockey- und Fußballbereich punkteten.

Oe24.tv legte auf 1,1 Prozent Marktanteil zu. Auch in der Kernzielgruppe verbuchte der Sender der Mediengruppe Österreich einen Marktanteilszuwachs und kletterte auf 0,9 Prozent. (APA, 1.3.2024)