Matthew Halls dirigiert die Wiener Symphoniker - zusammen mit der Wiener Singakademie zelebrieren sie ein großes Werk des Barock. Benjamin Ealovega 2022

Nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Johann Sebastian Bach", hat Mauricio Kagel einmal gesagt. Der deutsch-argentinische Avantgardist hat das beileibe nicht süffisant gemeint: Er selbst zählte zu den Bach-Anbetern, hat dem Barockgenie sogar ein Werk geweiht. 1985 – also im Jahr 300 nach Bach – steuerte er ein üppiges Opus zu den Jubiläumsfeierlichkeiten bei, nämlich die Sankt-Bach-Passion. Sie schritt die Stationen des Komponistenlebens ehrfürchtig ab und nahm hörbar Maß an der Matthäus-Passion.

Blickt man einige Jahrhunderte zurück, stellt sich allerdings ein überraschender Befund ein. Die Bach-Verehrung trug nicht immer religiöse Züge, ja, sie war einige Zeit lang überhaupt nur in Spurenelementen vorhanden. Dieser Wandel lässt sich an keinem Werk besser veranschaulichen als an der Matthäus-Passion. Heute als Bachs "Opus summum" gefeiert, war ihr Debüt offenbar keiner Menschenseele eine Zeile wert: Kein Zeitungsbericht, keine Chronik, kein Brief berichtet von der Aufführung am Karfreitag des (vermuteten) Uraufführungsjahrs 1729.

Man kann allerdings annehmen, dass das Werk anfangs keinen ganz leichten Stand hatte. Schließlich beschränkte sich Bach nicht auf einen besinnlichen Sound und andächtige Bibelworte, sondern reicherte diese Bestandteile mit inbrünstigen Arien an – ein No-Go für Konservative. "Als nun diese theatralische Musik anging, so gerieten alle (…) in die größte Verwunderung (…), hatten ein herzliches Missfallen daran und führten gerechte Klage darüber", ätzte damals ein Priester über eine ähnlich gelagerte Passion.

Hundert Jahre später

Was im Fall Bach hinzukam: Sein Textdichter besaß einen zweifelhaften Leumund. Christian Friedrich Henrici, genannt Picander, verfasste nicht nur gottgefällige Verse, sondern auch schlüpfrige Lustspiele. "Er suchte durch geschmacklosen Witz (…) rohere Seelen zu vergnügen, und das ist ihm denn auch trefflich gelungen", urteilte das 19. Jahrhundert über ihn. Die Passion verschwand nach Bachs Tod jedenfalls weitgehend und wurde erst 100 Jahre später wieder ans Licht geholt.

Es ist dem Elan eines 20-Jährigen namens Felix Mendelssohn Bartholdy zu verdanken, dass diese Passion 1829 triumphal auferstand und Bach hernach in den Komponistenhimmel katapultiert wurde. Ein Erfolg, der allerdings seinen Preis hatte: Mendelssohn hatte das Wuchtwerk für seine Berliner Aufführung nach dem Zeitgeschmack zurechtgestutzt: Was die Handlung nicht vorantrieb, sondern über Gottes Wille oder das Wesen des Menschen sinnierte, flog (weitgehend) raus.

Endlich erkannt

Dieser Bann hatte langfristige Folgen, strahlte weit über das Berliner Konzert hinaus: Erst weitere 100 Jahre später setzte sich die Erkenntnis durch, dass Bachs Meisterwerk in der Originalfassung zumutbar war – und dass diese rund drei Musikstunden aus einer wohlausgewogenen Mischung aus Dramatik und Kontemplation bestehen. So richtig werktreu waren die meisten Aufführungen bis dahin nur in einer Hinsicht gewesen: dass sie kurz vor Ostern stattfanden.

In der Fastenzeit sind nun auch zwei Aufführungen im Wiener Konzerthaus angesetzt: Bachs "heiligstes Werk" (Adolph Bernhard Marx) gelangt am 17. und 18. März zur Aufführung, die Karten für den ersten Termin sind bereits ausverkauft. Die Wiener Singakademie schultert dabei die wohl anspruchsvollste Aufgabe in der doppelchörigen Partitur; Matthew Halls, Brite mit Wurzeln in der Alten Musik, werkt am Dirigentenpult; Tenor Robin Tritschler gestaltet die Erzählungen des Evangelisten, Manuel Walser die temperamentpralle Partie des Jesus. Außerdem zugegen, umrahmt von den Wiener Symphonikern: der gefeierte Liedsänger Samuel Hasselhorn, die Sopranistin Sophie Junker, Countertenor Hugh Cutting und Tenor Laurence Kilsby.

Und Bach selbst? Wird wohl auch künftig unter Musikerinnen und Musikern als Gott gelten. Wie schwärmte erst vor zwei Jahren der Jazzgitarrist Pat Metheny, der Bach stets "Bak" ausspricht und mit dem folgenden Satz darum einen launigen Reim schuf? "Compared to Bach, we all suck." (Christoph Irrgeher, 1.3.2024)

Next Generation

Mit Sängerin Cécile McLorin Salvant und Saxofonistin Lakecia Benjamin gastiert im Konzerthaus die neue große Jazzgeneration Elizabeth Leitzell

Jedes Genre braucht eine "Next Generation", um Tradition neu zu denken und zu deuten und Innovationen zu kreieren. Innovationen im Jazz sind zwar mittlerweile nicht leicht zu finden. Aber die intensive Auseidersetzung und subjektiv klingende Neubefragung von Errungenschaften früherer Generationen des Jazz, die gibt es – und zwar auf hohem Niveau.

Lakecia Benjamin, Extremkönnerin am Saxofon mit Stilnähe zu Innovator John Coltrane, hat mit ihrem Album Phoenix gezeigt, wie man gesellschaftspolitische Wachheit und feurige Moderne improvisierend verschmilzt. In New York geboren, setzt Benjamin (Jahrgang 1986) auf die tiefe Auseinandersetzung mit Historie; auf Pursuance: The Coltranes widmet sie sich etwa Ideen des Ehepaares John und Alice Coltrane. Die Art und Weise, wie sie in diesem Kosmos als explosive Altsaxofonistin den hymnischen Geist dieser Musik belebt, zeigt das ganze Potenzial dieser Künstlerin.

Zuvor war sie eher im Funk und Soul unterwegs. Sie teilte die Bühne mit Soulstar Stevie Wonder, sie tourte mit Missy Elliott und Alicia Keys und hatte ihre Band Soulsquad. Im Konzerthaus wird sie (19. 3.), die auch bei Barack Obamas zweiter Amtseinführung gespielt hat, im Quartett ihr Phoenix-Programm präsentieren. Zu erwarten sind hitzige Improvisationen mit Verweisen auf politische Realitäten und Missstände.

Spezielle Stimme

Cécile McLorin Salvant ist am 12. März mit "Ogresse" im Konzerthaus zu Gast. Karolis Kaminskas

Ewas ganz Spezielles präsentiert die Vokalistin Cécile McLorin Salvant. Ogresse ist ein Liederzyklus, der sie als Komponistin zeigt und den sie mit einem 13-köpfigen Kammerensemble umsetzt. Die Grammy-Gewinnerin erklärt das Stück: Es sei "ein düsteres, geheimnisvolles Märchen über das Gleichgewicht zwischen Liebe, Leben und Tod, das auf einem Berg voller Schlangen und Blumen endet". Cécile McLorin Salvant plant, Ogresse letztlich in die Form eines (mit der belgischen Regisseurin Lia Bertels produzierten) Animationsfilms zu bringen. Bis dahin setzt sie aber eine Konzertfassung um, die 2018 an der Metropolitan Opera in New York uraufgeführt wurde.

McLorin Salvant, auch Autorin des Librettos, ist aber auch Hauptinterpretin, und das ist erfreulich. Wer die US-Sängerin bereits gehört hat, staunte über eine ausgeprägte Stilistin, die jede Note bewusst gestaltet und wandlungsfähig ist. Mal klingt sie mädchenhaft, mal ironisch. Und wenn es um düstere Emotionen geht, sind eindringlich-ehrliche Moment zugegen. Da ist ein präziser Ausdruck zu hören, der wirkt, als würde McLorin Salvant die Lieder durchleben, zu ihren eigenen formen. Eine subtile, überraschende Interpretin, diesfalls mit einem überraschenden Projekt zu Gast. (Ljubisa Tosic, 1.3.2024)