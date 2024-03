20.15 DOKUMENTATIONEN

Schlafende Riesen – Die Macht der Vulkane Vulkanologen, Klimaforscher und Geologen rekonstruieren vergangene Vulkankatastrophen und beleuchten, welche Auswirkungen diese noch heute haben. Um den gefährlichen Merapi in Indonesien geht es in Risiko Vulkan (21.45), gefolgt von Werner Herzogs Dokumentarfilm Die innere Glut (22.35) über die legendären Vulkanforscher Katia und Maurice Krafft. Bis 0.00, Arte

22.15 THRILLER-KOMÖDIE

Hard Powder (Cold Pursuit, USA 2019, Hans Petter Moland) Schneepflugfahrer und "Bürger des Jahres" Nels (Liam Neeson) begibt sich auf einen Rachefeldzug, nachdem er realisiert, dass sein Sohn von einem Drogenkartell ermordet worden ist. Der norwegische Regisseur Hans Petter Moland hat beim US-Remake seines Actionthrillers Einer nach dem anderen erneut Regie geführt und den schwarzen Humor des Originals erfreulicherweise beibehalten. Bis 0.05, ORF 1

22.55 MELODRAM

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama. Bis 0.45, 3sat

1.30 KURZFILM

Nikah – Die islamische Trauung Kurzfilm über eine junge, von ihrer Familie unter Druck gesetzte Uigurin. Bis 2.30, Arte

Streamingtipps

POLITSATIRE

The Regime (GB/USA 2024, Stephen Frears, Jessica Hobbs) Kate Winslet als exzentrische Diktatorin Elena, die in einem fiktiven Staat ein Willkürregime führt. Mit dabei: Hugh Grant und Karl Markovics. Gedreht wurde die sechsteilige Serie unter anderem in Wien im Palais Liechtenstein und in und vor dem Schloss Schönbrunn. Sky, ab 4. 3.

BIOPIC

Ferrari (USA 2023, Michael Mann) Adam Driver als legendärer Autobauer und Rennsportbegründer Enzo Ferrari, der 1957 in vielerlei Hinsicht gehörig unter Druck steht. Für seinen Film hat Michael Mann meisterhaft intime Szenen mit Actionszenen fühlbarer kinetischer Energie verwoben. Amazon Prime Video

Adam Driver als Enzo Ferrari. AP/Lorenzo Sisti

DOKUMENTATION

As We Speak: Rap Music on Trial (USA 2024, J.M. Harper) Die Doku beleuchtet die fragwürdige Praxis, wie in den USA Texte von Rappern als Beweismittel eingesetzt werden. Paramount+

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Ella Baker Die afroamerikanische Bürgerrechtlerin wollte zeigen, wie man sich effektiv organisiert. Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist SPÖ-Klubobmann Philip Kucher. Die Fragen stellt Klaus Webhofer. Bis 12.56, Ö1

19.00 OPER

Alexander Raskatov: Animal Farm Live aus der Wiener Staatsoper. Bis 22.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 2.3.2024)