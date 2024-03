Symbolbild: Die Kinder waren mit dem Angebot in der Schulkantine unzufrieden. IMAGO/Andia

Toulouse – Französische Schüler und Eltern klagen gerne und häufig über die Qualität von Kantinenessen – jetzt wurden drei in Südfrankreich ausgerissene Volksschüler Stunden später in einem Schnellrestaurant entdeckt. Als die zwei Mädchen und ein Bub im Alter von acht Jahren in der Mittagspause aus ihrer Schule bei Toulouse verschwanden, wurde am Donnerstag eine Großfahndung ausgelöst, wie die Gemeinde Tournefeuille mitteilte.

Ein Polizeihubschrauber, Drohnen, Spürhunde sowie Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden mobilisiert, um die Ausreißer mit Unterstützung der Eltern wiederzufinden. Vier Stunden später kam die Nationalpolizei den Schülern dann dank der Überwachungskamera eines Schnellrestaurants in Toulouse auf die Spur. Dorthin hatte es die drei gezogen, sie saßen dort und waren am Essen. Noch unklar ist, wie die drei die rund zehn Kilometer Distanz bis zu dem Fastfood-Imbiss zurücklegten und wie sie sich unbemerkt aus der Schule davonmachen konnten. (APA, 1.3.2024)