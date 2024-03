Steg am Wörthersee in Kärnten Getty Images/iStockphoto/David Irlweg

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem trüben Märznachmittag 2024, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security". Der erste entnimmt seiner Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem zweiten.)

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): "Gosthausgedonkn // Gach amol geh ich ins Gosthaus, / esse wos und trink zwa Bia. / Lese ich dabei die Zeitung, / seifze ich und denke mia: // Draußen in da Ukraine / geht da Kriag ins dritte Joa. / Bold sein’s hundattausend Hine / oda Millionen goa. // Gonz dos Gleiche bei die Russn. / ‚Muss so sein, denn Krieg ist Krieg‘, / schreien bade, und sie hussn: // ‚Ein Ende bringt allein der Sieg!‘ // Olle schrein: Mia brauchn Woffn! / Woffn, Woffn, Woffn, Woffn, / Woffn, Woffn, Woffn, Woffn! / Woffn, donn wead olles guat! / Nutzn tuats den reichn Offn. / Aus ihre Aktien tropft Bluat. // So gib’s kein Ende des Gemetzls. / Ach, wos sein fia Teppen mia!, / denk ich im Gosthaus, friss a G’schnetzls / und trink dazua zwa Schleppe Bia." (Faltet das Blatt zusammen.) Guat, lei – … Woffn Woffn Woffn… Manst nit, is z’vül? Klingt fost, wia wonn ana tat bölln.

DER ERSTE: Eh. Soll.

DER ZWEITE: Ah, soll …

DER ZWEITE (faltet das Blatt wieder auseinander und überfliegt den Text noch einmal): Stimmt. Gach amol kummt an vua … (Gibt das Blatt zurück.) Guat.

DER ERSTE (nimmt es entgegen, faltet es wieder zusammen und steckt es in die Gesäßtasche): Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Onklogend.

DER ERSTE: Sölbstonklogend aa, oder?

DER ZWEITE: Sölbstonklogend aa, wohl wohl.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 1.3.2024)