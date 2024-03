9.05 85. GEBURTSTAG

Orte der Kindheit: Erika Pluhar Die Schauspielerin, die am 28. Februar ihren 85. Geburtstag feierte, besucht in der Doku aus dem Jahr 2015 Orte ihrer Kindheit in Wien. Bis 9.35, ORF 1

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP. Die Fragen stellen Annette Gantner (Oberösterreichische Nachrichten) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Interstellar (CDN/USA/GB 2014, Christopher Nolan) Die Erde steht vor dem Untergang, mithilfe eines Wurmlochs wird ein ehemaliger Nasa-Pilot (Matthew McConaughey) auf die Suche nach einer rettenden Galaxie geschickt. Christopher Nolan (Inception) inszeniert das als melodramatische Reise in die Gefühlswelt. Bis 23.40, RTL 2

21.55 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische Wetterreporter Phil (Bill Murray) wird ins Provinznest Punxsutawney geschickt, um über den Murmeltiertag zu berichten. Dabei gerät er in eine Zeitschleife und braucht sehr lange, um sich zu läutern. Bis 23.55, Puls 4

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Grenzenlose Macht – Zerstören uns die Internet-Giganten? Mit: Martin Andree (Medienwissenschafter, Uni Köln), Gabriele Fischer (Leiterin der Suchttherapie, Med-Uni Wien), Alexander Filipović (Medienethiker, Uni Wien), Florian Bösenkopf (Influence.vision). Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTARFILM

Hollywood-Indianer Neil Diamond vom Volk der Cree beleuchtet die Darstellung der nordamerikanischen Ureinwohner in einem Jahrhundert Kinogeschichte. Bis 0.15, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Sex.Macht.Manipulation – Der männliche Blick im Film (Brainwashed: Sex – Camera – Power, USA 2022, Nina Menkes) US-Filmemacherin Nina Menkes spürt dem männlichen Blick nach und entlarvt anhand von 70 Ausschnitten,wie die Filmindustrie zu einer sexuellen Objektifizierung von Frauen beigetragen hat. Bis 0.55, ORF 2

US-Filmemacherin Nina Menkes ist in ihrer Doku "Sex.Macht.Manipulation" dem männlichen Blick quer durch die Filmgeschichte auf der Spur – ORF 2, 23.05 Uhr. ORF

0.05 DE NIRO UND SCORSESE

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Mit Robert De Niros Rachefeldzug als Taxifahrer Travis Bickle hat Martin Scorsese nicht nur einen seiner besten Spielfilme gedreht, Taxi Driver ist auch ein atmosphärisch dichtes Dokument des "dirty old New York" Mitte der 70er-Jahre, als der Times Square noch voller Pornokinos und Peepshows war. Bis 1.55, ORF 1

1.55 MILITÄRDRAMA

Verdammt in alle Ewigkeit (From Here to Eternity, USA 1953, Fred Zinnemann) Konflikte und Romanzen auf Hawaii in den Tagen vor dem Luftangriff von Pearl Harbour, von Fred Zinnemann nach dem Roman von James Jones mit einer famosen Besetzung in Szene gesetzt: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr und Frank Sinatra in seiner Comebackrolle. Bis 3.45, ORF 1

Radiotipps

9.05 ESSAY

Gedanken: "Film ist für mich mehr als ,nur‘ Unterhaltung" Die steirische Filmschaffende Stephanie Ninaus. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Renate Winter Der ehemaligen Präsidentin der Uno-Kinderrechtskommission zum 80. Geburtstag. Bis 14.55, Ö1

19.05 MUSIK

Ö1-Hausmusik: Likeminded Saxofon-Gitarre-Duoklänge von Sophie Hassfurther und Yvonne Zehner. Bis 19.45, Ö1

21.30 KABARETT

Contra: Andreas Vitásek Der Kabarettist lädt zu einer Spätlese. Bis 21.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 3.3.2024)