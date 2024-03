Es geht so los, wie es quasi aufgehört hat. AP/Darko Bandic

Sakhir - Weltmeister Max Verstappen hat das erste Kräftemessen der neuen Formel-1-Saison für sich entschieden und sich im Qualifying zum Großen Preis von Bahrain die Pole Position gesichert. Der Niederländer im Red Bull setzte sich am Freitag in Sakhir vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,228) und George Russell (+0,306) im Mercedes durch. Damit startet Verstappen beim Auftakt am Samstag (16.00 Uhr/live ServusTV, RTL und Sky) vom ersten Startplatz in die Rekordsaison mit 24 Rennen.

Für Verstappen war es die 33. Pole seiner Karriere, womit der 26-Jährige in der ewigen Bestenliste auf dem fünften Platz mit Jim Clark und Alain Prost gleichzog. "Wir haben das sehr gut gemacht und alles herausgeholt", funkte der Triple-Weltmeister zufrieden an die Box. Sergio Perez landete im zweiten Red Bull auf dem fünften Platz (+0,358), knapp hinter Carlos Sainz im Ferrari (+0,328).

Der Saisonauftakt am Persischen Golf findet bereits am Samstag statt, da das zweite Rennen in Saudi-Arabien wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan (ab 10. März) um einen Tag nach vorne verschoben wurde und die F1-Regeln eine Pause von einer Woche vorschreiben. Verstappen peilt dieses Jahr seinen vierten WM-Titel in Serie an, der Austro-Rennstall Red Bull will an die abgelaufene Saison mit 21 Siegen aus 22 Rennen anschließen. (APA, 1.3.2024)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Bahrain vom Freitag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:29,179 Min.

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,228 Sek.

3. George Russell (GBR) Mercedes +0,306

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,328

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,358

6. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +0,363

7. Lando Norris (GBR) McLaren +0,435

8. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,504

9. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,531

10. Nico Hülkenberg (GER) Haas +1,323

11. (in Q2 ausgeschieden) Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls 1:30,129

12. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:30,200

13. Alexander Albon (THA) Williams 1:30,221

14. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls 1:30,278

15. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:30,529

16. (in Q1 ausgeschieden) Valtteri Bottas (FIN) Sauber 1:30,756

17. Zhou Guanyu (CHN) Sauber 1:30,757

18. Logan Sargeant (USA) Williams 1:30,770

19. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:30,793

20. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:30,948

Rennen am Samstag (16.00 Uhr MEZ/live ServusTV, RTL und Sky)