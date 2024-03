Immer wieder Odermatt. AP/John Locher

Aspen - Marco Odermatt steht vor seinem zwölften Saisonsieg und dem vorzeitigen Gewinn der Riesentorlauf-Kugel. Der Schweizer Ski-Star führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Aspen 0,12 Sekunden vor dem Norweger Alexander Steen Olsen und 0,19 vor seinem Landsmann Loic Meillard. Manuel Feller und Stefan Brennsteiner schieden aus, bester Österreicher war Raphael Haaser mit 1,89 Sek. Rückstand.

Feller vermied mit Glück einen Sturz und stoppte wenig später. "Der Rücken hat ein bissl zugemacht. Es hat mir bei der Aktion ein bissl die Schneid abgekauft, bei der Welle habe ich es mir dann nicht mehr zugetraut", sagte der Tiroler im ORF-TV.

Probleme

Da bei ihm wegen der Rückenprobleme der Riesentorlauf mit besonderer Anstrengung verbunden ist, wird er plangemäß das Rennen am Samstag auslassen. Und sich auf den Slalom am Sonntag konzentrieren, wo es für ihn um den Sieg in der Disziplinwertung geht. "Es geht mir wie sonst auch nach einem Riesentorlauf. Es war nicht von Vorteil, aber es ist nochmals gut ausgegangen. Morgen regenerieren und dann einen guten Slalom fahren", sagte Feller.

Die Rennläufer fanden keinen typischen amerikanischen Schnee vor. Denn am Vortag war die Piste noch mit Wasser behandelt worden und es hatte sich eine oberflächliche Eisschicht gebildet. Im unteren Teil indes war es wegen der Sonneneinstrahlung bereits weicher, was die Abstimmung erschwerte. "Schwierig, das perfekte Setup zu finden", meinte auch Odermatt. (APA, 1.3.2024)