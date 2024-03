Es geht rund in der zweiten Liga. APA/EXPA/ROLAND HACKL

Wien - Der FAC ist auch nach der 18. Runde der 2. Fußball-Liga erster Verfolger des überlegenen Tabellenführers GAK. Die Wiener setzten sich am Freitag zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz mit 1:0 durch und verkürzten den Rückstand auf die Grazer zumindest für wenige Stunden auf zehn Punkte. Zehn Zähler zurück liegt auch der Dritte DSV Leoben nach einem 1:0 bei Schlusslicht Amstetten. Der Vierte Ried schrieb mit einem 5:0 gegen Stripfing erstmals im Jahr 2024 an.

Für die Floridsdorfer avancierte am FAC-Platz Nermin Haljeta mit seinem Treffer in der 78. Minute zum Matchwinner. Dadurch wurde der vierte Sieg in den jüngsten fünf Runden eingefahren. Auch im Amstetten gab es nur ein Highlight in Form eines Tores zu sehen. Dieses erzielte Stürmer-Routinier Deni Alar nach exakt einer Stunde, für den Ex-Rapidler war es bereits der 13. Saisontreffer in seiner 13. Partie. Daneben hat der 34-Jährige auch im Cup noch fünfmal getroffen.

Leoben ist 13 Bewerbsspiele ungeschlagen und jubelte über den sechsten Sieg in Folge. Der gelang, obwohl Stürmer Cheikhou Dieng schon in der 44. Minute nach einer rüden Attacke an Dominik Starkl die Rote Karte gesehen hatte.

Nach zwei Niederlagen gab es für die Rieder wieder einmal Grund, um ordentlich zu feiern. Wilfried Eza mit einem Doppelpack (9., 52.), Fabian Wohlmuth (14.), Arjan Malic (47.) und David Bumberger (72.) trugen sich im Innviertel in die Schützenliste ein. Für Stripfing gab es die vierte Niederlage en suite und damit weitere negative Nachrichten neben den Sorgen um die Lizenz für die kommende Saison. (APA, 1.3.2024)