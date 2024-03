Fuchs über 60 m in 6,58 Sek. als Zehnter knapp am Finale und ÖLV-Rekord vorbei - Gogl-Walli verpasste Finale über 400 m als Neunte - Mayr im Fünfkampf Fünfte

Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Glasgow - Sprinter Markus Fuchs hat bei der Hallen-WM in Glasgow über 60 m das Finale mit einer neuen persönlichen Bestleistung knapp verpasst. Im Semifinale am Freitag belegte der 28-jährige Niederösterreicher in 6,58 Sekunden den zehnten Platz. Auch für Susanne Gogl-Walli war im Semifinale über 400 m Endstation, nach einem starken Vorlauf wurde die Oberösterreicherin Neunte. Fünfkämpferin Verena Mayr verpasste die Medaillenränge als Fünfte mit 4.466 Punkten.

Fuchs blieb eine Hundertstelsekunde unter seiner eigenen Bestmarke, allerdings zwei Hundertstel hinter dem Final-Ticket sowie dem österreichischen Rekord von Andreas Berger von 1988. Der US-Amerikaner Christian Coleman überzeugte mit der Weltjahresbestleistung von 6,43 Sek., dessen Landsmann Noah Lyles (6,47) wurde Zweiter.

Gogl-Walli wurde in ihrem Halbfinal-Heat in 52,47 Sekunden Vierte, nachdem sie während des Laufs heftig mit Sharlene Mawdsley aus Irland um die dritte Position gekämpft hatte und dabei aus dem Rhythmus kam. Auf einen Top-Drei-Platz in ihrem Lauf, der zum Finale berechtigt hätte, fehlten ihr 31 Hundertstel. Im Vorlauf hatte die 27-Jährige ihre eigene ÖLV-Bestmarke aus dem Vorjahr in 51,43 Sekunden noch um satte drei Zehntelsekunden verbessert. 400-m-Weltrekordlerin Femke Bol aus den Niederlanden war in 50,66 Sek. die Schnellste im Halbfinale.

Im Fünfkampf durfte Mayr mit dem fünften Platz im Zwölferfeld sehr zufrieden sein. Die Freiluft-WM-Dritte von 2019 im Siebenkampf trat nach verletzungsbedingt schwierigen Jahren erstmals seit Olympia 2021 wieder bei internationalen Titelkämpfen an und erreichte Saisonbestleistungen über 60 m Hürden (8,47 Sek.) und im Hochsprung (1,76 m). Im Kugelstoßen kam die 29-jährige Oberösterreicherin auf 13,83 m, im Weitsprung standen 5,93 m auf der Ergebnisliste. Im abschließenden 800-m-Lauf fixierte Mayr als Vierte in 2:14,31 Min. wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation. Gold holte sich die Belgierin Noor Vidts (4.773 Punkte), Mayr fehlten 105 Zähler auf Edelmetall. (APA, 1.3.2024)