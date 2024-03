"Traut euch, anders zu sein. Seid ihr selbst, seid individuell", appellierte Iris Apfel an die Menschen. Andy Kropa /Invision/AP

Die legendäre US-Innenausstatterin und Mode-Ikone Iris Apfel ist tot. Die New Yorkerin starb am Freitag im Alter von 102 Jahren, wie auf ihrer offiziellen Instagram-Seite mitgeteilt wurde. Auf dem Account von Iris Apfel, die für ihre extravaganten Outfits und riesigen runden Brillen bekannt war, war am Vortag noch ein Beitrag veröffentlicht worden - auf der Plattform folgen ihr drei Millionen Menschen. Bis zuletzt war sie außerdem regelmäßiger Gast bei Modeschauen, zu denen sie im Rollstuhl erschien.

Die 1921 in eine jüdische Familie im New Yorker Stadtteil Queens geborene Apfel hatte zunächst Kunstgeschichte studiert und dann als Innendekorateurin gearbeitet. Zusammen mit ihrem Mann Carl führte sie ein Unternehmen für Wohntextilien. Apfel arbeitete unter anderem für neun US-Präsidenten an der Inneneinrichtung des Weißen Hauses.

Im Verlauf der Jahrzehnte sammelte sie eine riesige Zahl an Designerkleidern und wurde zu einer Stil-Ikone. "I like to be maximal" war einer der Sätze, der ihr bei jeder Gelegenheit über die Lippen ging.

Die zweite, öffentliche Karriere der Iris Apfel begann allerdings erst mit Mitte achtzig - und ging ziemlich überraschend los. 2005 widmete Harold Koda, der einflussreiche Kurator der Modeabteilung des Metropolitan Museum, den exzentrischen Outfits und Accessoires der leidenschaftlichen Schmucksammlerin, die an der Park Avenue zu Hause war, eine Ausstellung.

Seither hatte Apfel keine Ruhe mehr. Sie arbeitete mit großen Unternehmen wie H&M zusammen, warb für die Kosmetikmarke MAC und wirkte in einer Werbekampagne der Automarke Citroën mit. Der Filmemacher Albert Maysles schuf ihr 2014 mit dem Dokumentarfilm "Iris" ein Denkmal.

Trockene Kommentarsalven

Schuld an ihrer Popularität waren nicht zuletzt die trockenen wie schlagfertigen Kommentarsalven, die sie in Interviews zum Besten gibt: Witzig und unangepasst und gleichermaßen ziemlich unterhaltsam. In ihrem Alter verhelfe ihr sowieso kein Schönheitschirurg mehr zum Aussehen einer Mittzwanzigerin, witzelte sie einmal gegenüber dem STANDARD: "Die Menschen haben solche Angst davor, alt zu werden. Dabei gibt es in Amerika viele Frauen über 60, die eine Menge Geld zum Rauswerfen haben. Niemand kümmert sich darum, stattdessen wird Mode für Zwölfjährige gemacht." Iris Apfel empörte sich nicht nur über die Vernachlässigung der Alten, sie hatte auch einen Sinn fürs Geschäftliche.

Die New Yorkerin schien aber vor allem ein Hoffnungsschimmer zu sein: Da war eine, die Selbstoptimierung und Faltenreduzierung etwas entgegensetzte - nämlich Persönlichkeit und Charisma.

Apfel ermunterte Frauen immer wieder dazu, sich ausgefallen zu bekleiden und keinem Einheitsdiktat zu folgen. "Traut euch, anders zu sein. Seid ihr selbst, seid individuell", sagte sie einmal. "Wenn ihr etwas tragt und es steht euch nicht, macht euch keine Sorgen. Die Stil-Polizei wird euch nicht festnehmen." (APA, feld, 2.3.2024)