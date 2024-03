Bei einer Auseinandersetzung in Favoriten wurden zwei Männer schwer verletzt. Die Polizei soll nach eigenen Angaben auch an der Festnahme der Tatverdächtigen behindert worden sein

Der genaue Tathergang wird noch ermittelt (Symbolbild). Werner Kerschbaummayr / fotokers

Wien – Zahlreiche Schaulustige haben am Freitagabend am Reumannplatz in Wien-Favoriten die Einsatzkräfte an Erste-Hilfe-Maßnahmen gehindert, die zwei Schwerverletzte versorgen wollten. Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 21- und ein 45-Jähriger gingen auf die Kontrahenten los und verletzten sie mit Messern schwer. Der 18- und der 21-Jährige konnten schlussendlich sicher ins Spital gebracht werden.

Pfeffersprays und Messer sichergestellt

Die Störenfriede hinderten die Einsatzkräfte unter anderem an der Erste-Hilfe-Leistung für die Verletzten, ebenso behinderten sie die Polizisten durch Provokationen an der Amtshandlung sowie teilweise auch an der Durchsetzung der Festnahmen der tatverdächtigen Personen, berichtete die Exekutive am Samstag. Trotz der Umstände wurden die Schwerverletzten, die Stichverletzungen im Oberkörper erlitten, versorgt. Die beiden Verdächtigen kamen in Haft. Am Tatort konnten mehrere Pfeffersprays sowie Messer sichergestellt werden.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Vernehmungen der Beteiligten stehen noch aus. (APA, 2.3.2024)