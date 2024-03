Laut Angaben der Letzten Generation dürften sich hunderte Menschen an der Aktion beteiligen. Letzte Generation

Seit vergangenem Montag macht die Klimaprotestgruppe Letzte Generation wieder vermehrt auf sich aufmerksam: Nach Straßenblockaden in Wien-Favoriten, vor dem Schloss Schönbrunn und einem gescheiterten Protest vor dem Parlament, demonstriert die Gruppe seit Samstagmittag vor dem Museumsquartier in der Wiener Innenstadt. Hunderte Menschen haben sich laut Angaben der Gruppe am Museumsplatz versammelt, um ein "Recht auf Überleben" zu fordern. Konkret will die Letzte Generation eine Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung. "1,5 Grad, Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände haben wir schon. Was wir nicht haben ist Klimaschutz in der Verfassung", schreibt die Protesgruppe auf X, vormals Twitter.

Laut einer Aussendung dürfte die Gruppe auch prominente Unterstützung erhalten haben. Franz Essl, österreichischer Wissenschaftler des Jahres 2022, soll bei dem Großprotest am Wiener Museumsplatz ebenfalls anwesend sein.

Die Letzte Generation hatte bereits Mitte Februar eine weitere Protestwelle angekündigt. "Wir werden die Präsenz im öffentlichen Raum massiv erhöhen – mit mehr Menschen, lauter und kompromissloser als je zuvor", versprach eine Aktivistin bei einer Pressekonferenz. Die Aktion vor dem Museumsquartier ist die vierte innerhalb einer Woche. (awie, 2.3.2024)