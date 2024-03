Liverpool baute Tabellenführung mit Last-Minute-Sieg in Nottingham vorläufig aus

London - Eine gute Viertelstunde war Oliver Glasner am Samstag mit Crystal Palace in Englands Fußball-Premier-League vom zweiten Sieg im zweiten Spiel entfernt. Aus dem 1:0 beim Tabellenfünften Tottenham wurde ab der 77. Minute aber noch eine 1:3-Niederlage. Indes baute Liverpool dank eines Last-Minute-Treffers von Darwin Nunez (99.) in Nottingham (1:0) die Tabellenführung vor Manchester City zumindest bis Sonntag auf vier Punkte aus. Der Rivale ist im Derby gegen United gefordert.

Große Erleichterung bei den Spurs nach dem Drehen der Partie gegen Palace. AFP/JUSTIN TALLIS

Eine Woche nach dem 3:0-Einstandserfolg von Glasner gegen Burnley bereitete man auch Tottenham lange große Probleme und war nach einem Freistoßtreffer von Eberechi Eze (59.) sogar auf dem Weg zur Derby-Überraschung. Dann aber leitete das erste Tor von Timo Werner für die Spurs die Wende ein. Cristian Romero (80.) und Kapitän Son Heung-min (88.) machten den Sieg der Londoner schließlich perfekt.(APA, 2.3.2024)

Ergebnisse England - Premier League - 27. Runde:

Samstag

Brentford - Chelsea 2:2 (0:1)

Everton - West Ham 1:3 (0:0)

Fulham - Brighton and Hove Albion 3:0 (2:0)

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 3:0 (2:0)

Nottingham Forest - Liverpool 0:1 (0:0)

Tottenham Hotspur - Crystal Palace 3:1 (0:0)

Luton - Aston Villa 18.30

Sonntag

Burnley - Bournemouth 14.00

Manchester City - Manchester United 16.30

Montag

Sheffield United - Arsenal 21.00