Real Madrid war nach dem Schlusspfiff erzürnt. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zückt die Rote Karte für Jude Bellingham. AP/Jose Breton

Valencia – Real Madrid hat am 27. Spieltag von La Liga 2:2 in Valencia gespielt. Im Mittelpunkt standen dabei Real-Star Vinicius Junior, der einen Doppelpack erzielte – und Schiedsrichter Jesus Gil Manzano, der kurioserweise zwei Sekunden vor Reals vermeintlichem 3:2-Siegestreffer die Partie abpfiff.

Real-Aufholjagd

Valencia war nach einem Doppelschlag durch Hugo Duro (27.) und Roman Yaremchuk (30.) bereits 2:0 in Führung gelegen. Vinicius Junior gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) der Anschlusstreffer und in der 76. Minute per Kopf der Ausgleich.

Jude Bellingham bejubelt den vermeintlichen Siegtreffer. Seine Real-Kollegen richten bereits ihre Aufmerksamkeit auf Schiedsrichter Gil Manzano, der kurz davor die Partie abgepfiffen hatte. AP/Jose Breton

Turbulente Nachspielzeit

Die Schlussphase wurde turbulent: Valencia-Spieler Mouctar Diakhaby verletzte sich nach einem Zweikampf mit Aurélien Tchouaméni. Auch wegen dieser Behandlungspause gab es sieben Minuten Nachspielzeit.

Minute 91: Duro geht nach einem Duell mit Nacho und Fran Garcia im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Manzano gibt Elfmeter, nimmt ihn aber nach VAR-Studium zurück.

Minute 99: Valencia klärt einen Real-Eckball zu kurz. Brahim Díaz treibt den Ball auf den Flügel. In dem Moment, in dem der Real-Spieler die Flanke spielt, pfeift Schiedsrichter Manzano mit drei kurzen Pfiffen hintereinander das Spiel ab. Während des dritten Pfiffs köpfelt Real-Star Jude Bellingham den Ball am Fünfer ins Tor.

Skandalpfiff gegen Real - sowas habt ihr noch nicht gesehen!

DAZN_DE

Wegen des Schlusspfiffs zählt der Treffer freilich nicht – zum Ärger und Entsetzen der Madrilenen. Die Real-Spieler stürmten auf Manzano zu. Eine große Rudelbildung war die Folge. Bellingham sah dabei noch Rot.

"Er hat den Schiedsrichter nicht beleidigt. Er hat ihm nur gesagt: 'Es ist ein verdammtes Tor'", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti nach dem Spiel dem Sender "Movistar Plus". Zum Timing des Schlusspfiffs sagte er: "Was soll man dazu sagen... da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist etwas noch nie Dagewesenes passiert."

Real, das weiter ohne den langzeitverletzten ÖFB-Verteidiger David Alaba spielte, liegt damit vorerst sieben Punkte vor Girona und neun vor dem FC Barcelona. Girona gastiert am Sonntag bei Real Mallorca, Barcelona muss zum fünftplatzierten Athletic Bilbao. (APA, sid, Reuters, red, 2.3.2024)