Vinicius Junior (hier mit Jude Bellingham/re) bewahrte Real mit einem Doppelpack vor einer Niederlage. EPA/Biel Alino

Valencia – Vinicius Junior hat Real Madrid in der spanischen Fußball-Meisterschaft vor der zweiten Saisonniederlage bewahrt. Der 23-jährige Brasilianer erzielte am Samstag beim 2:2 (1:2) in Valencia beide Treffer der Madrilenen, die weiter ohne den langzeitverletzten ÖFB-Verteidiger David Alaba spielten.

Valencia lag nach einem Doppelschlag durch Hugo Duro (27.) und Roman Yaremchuk (30.) bereits 2:0 in Führung. Vinicius Junior gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5) der Anschlusstreffer und in der 76. Minute per Kopf der Ausgleich.

Real liegt damit vorerst sieben Punkte vor Girona und neun vor dem FC Barcelona. Girona gastiert am Sonntag bei Real Mallorca, Barcelona muss zum fünftplatzierten Athletic Bilbao. (APA, 2.3.2024)