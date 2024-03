Eine Passantin fand den Fünfjährigen regungslos am Gehsteig. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wird aktuell ermittelt

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Linz – Ein fünfjähriger Bub ist am Samstagnachmittag in Linz aus einem Fenster im vierten Stock eines Mehrparteienhauses gefallen und gestorben. Eine Passantin hatte das Kind gegen 16.30 Uhr regungslos am Gehsteig gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz sofortiger Reanimation starb der Fünfjährige wenig später im Krankenhaus.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. (APA, 3.3.2024)