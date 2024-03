Die autonomen Autos waren in den vergangenen Monaten zunehmend in die Kritik geraten

Zuletzt rief Waymo 444 Fahrzeuge zurück, nachdem es in Arizona kurz hintereinander zu zwei Kollisionen gekommen war. EPA/JOHN G. MABANGLO

Kalifornien hat die Betriebsgenehmigung für selbstfahrende Taxis der Google-Tochter Waymo ausgeweitet. Die Aufsichtsbehörde in dem US-Bundesstaat genehmigte am Freitag (Ortszeit) den Antrag des zum Alphabet-Konzern gehörenden Unternehmens, seine Dienste in Los Angeles und einigen Städten in der Nähe von San Francisco anzubieten. Unter anderem regionale Verwaltungen legten Widerspruch ein.

Waymo ist bereits in San Francisco und Phoenix aktiv. Allerdings wächst die Ablehnung der fahrerlosen Taxis nach Unfällen, in die Waymo und der Konkurrent Cruise von General Motors verwickelt waren. Ein Waymo-Robotaxi wurde vergangenen Monat in Brand gesetzt, als es während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest in San Franciscos Chinatown anhielt. Wellen schlug auch ein Unfall, bei dem ein Waymo-Fahrzeug einen Fahrradfahrer angefahren hatte.

Zudem rief Waymo vergangenen Monat 444 Fahrzeuge zurück, nachdem es in Arizona kurz hintereinander zu zwei Kollisionen gekommen war. Grund für den Rückruf ist ein Softwarefehler, der dazu führen könnte, dass die Fahrzeuge die Bewegung eines abgeschleppten Fahrzeugs nicht richtig vorhersagen. (Reuters, 3.3.2024)