Die argentinische Fußball-Ikone und sein Teamkollege Suarez spielen Orlando City beim 5:0-Erfolg schwindlig. Inter steht an der Spitze der Eastern Conference

Ein Kinderspiel für Lionel Messi und Luis Suarez. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MEGAN

Fort Lauderdale - Lionel Messi und Luis Suarez haben Inter Miami zum höchsten Sieg der noch jungen Club-Geschichte in der Major League Soccer (MLS) geführt. Beide Offensivstars erzielten am Samstag beim 5:0 im Florida-Duell mit Orlando City ihre jeweils ersten Doppelpacks in der nordamerikanischen Profiliga. Suarez bereitete neben seinen zwei Toren zwei weitere Treffer vor.

Inter Miami CF vs. Orlando City | Messi, Suárez Brace | Full Match Highlights

Major League Soccer

Der Uruguayer ist seit dieser Saison neben Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba der inzwischen vierte Ex-Profi des FC Barcelona, der für das Team von Mitbesitzer David Beckham spielt. Inter Miami hatte im Vorjahr, als Messi erst im Saisonverlauf zum Club gestoßen war, die Play-offs noch klar verpasst. Nach sieben Punkten aus drei Spielen liegt man aktuell an der Spitze der Eastern Conference. (APA; 3.3.2024)