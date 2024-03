Brett-, Rollen- und Strategiespiele sowie ein Flugsimulator: wer nach "Dune: Part Two" auf den Geschmack gekommen ist, kann auf viele Arten weiter in das Franchise eintauchen

Funcoms "Dune: Awakening" ist noch nicht erschienen, soll Spielerinne und Spieler aber gemeinsam über Arrakis wandeln lassen. Funcom

Mit "Dune: Part Two" ist nun der zweite Teil von Dennis Villeneuves epochaler Verfilmung des Science-Fiction-Literaturklassikers in den Kinos gestartet. Das Buch von Frank Herbert galt lange Zeit als schwer oder gar unmöglich zu verfilmen, nun feiert auch der STANDARD den zweiten Teil der Saga in der Filmkritik als eines der großen Kinoereignisse des Jahres.

Wer nach dem Kinobesuch auf den Geschmack gekommen ist und tiefer in das Franchise eintauchen möchte, der hat gleich mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist freilich, sich den Buchvorlagen zu widmen, denn immerhin behandeln Villeneuves Filme nur den ersten Roman, die Handlung wird in weiteren Werken fortgesetzt. Eine andere Option ist, sich der Geschichte um das wertvolle Spice in interaktiver Form zu widmen. Zu diesem Zweck gibt es analoge und digitale Spiele zuhauf.

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion Launch Trailer

Xbox

So bietet der unter Simulatoren-Fans extrem beliebte "Microsoft Flight Simulator" rechtzeitig zum Kinostart von "Dune: Part Two" eine kostenlose Erweiterung, bei der Möchtegern-Piloten anstatt in irdische Flugzeuge in einen Ornithopter des Hauses Atreides steigen können, um in diesem über den Wüstenplaneten zu fliegen und diverse Aufgaben zu erfüllen.

Nach einer kurzweiligen Einschulung gilt es unter anderem, mit dem Ornithopter durch Canyons zu fliegen oder einen anderen Piloten vor einem herannahenden Sandsturm zu retten. Im Kurztest des STANDARD zeigte sich, dass sich das futuristische Gerät doch sehr anders steuert als zeitgenössische Flugzeuge der Marken Boeing und Airbus, das Reinschnuppern in die fremde Welt kann für einen Abend aber trotzdem Spaß machen.

Dune: Spice Wars

Dune: Spice Wars - First Gameplay Trailer

Funcom

Wer nicht selbst Teil der Action sein möchte, sondern lieber als Feldherr eines noblen Hauses agiert, der kann zu entsprechenden Strategiespielen greifen. Der aktuellste Ableger dieser Art ist Funcoms "Dune: Spice Wars". Hier werden auf Arrakis Siedlungen erobert, Einheiten befehligt, Regionen erkundet – und natürlich auch das wertvolle Spice abgebaut.

Das Spiel ist äußerst komplex und bietet neben den genannten Elementen auch Aspekte der Diplomatie und Spionage. In einem Vorab-Test des STANDARD konnte es aber auf jeden Fall überzeugen. Wer hier eintauchen möchte, sollte allerdings ausreichend Zeit mitbringen.

Dune 2

Dune 2 II (1992, Westwood) [Intro]

Dune 2 II Intro, for the 1992 release by Westwood Studios, 3D Available for this video. לביקורת המשחק - http://www.games.co.il/article1460.html Games.co.il

Kein Artikel über "Dune"-Spiele kommt wohl ohne das im Jahr 1992 veröffentlichte "Dune 2" aus. Entwickelt von Westwood Studios und veröffentlicht von "Virgin Games" gilt dieses Spiel als ein Klassiker der Echtzeitstrategie. Als Vorlage wird hier meist der 1984 erschienene "Dune"-Film von David Lynch genannt. Auch damals galt es schon, Spice abzubauen und den Gegner mit militärischen Mitteln in die Schranken zu weisen. Verfügbar ist das Game heutzutage auf diversen Plattformen, die "Abandonware", also nicht mehr verfügbare Software, anbieten.

Dune: Awakening

Dune: Awakening - Pre-Alpha Teaser Trailer | PS5 Games

PlayStation

Wieder direkt zurück ins Geschehen soll man wiederum mit "Dune: Awakening" gelangen. Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Survivalspiel in einer offenen Welt, das im Lauf des Jahres 2024 erscheinen soll. Dabei wird die Interaktionen mit anderen Spielern ebenso relevant sein wie das Erkunden des Planeten, Kämpfe gegen andere Fraktionen und der Aufbau einer eigenen Basis – freilich auf festem Felsen, um nicht den Sandwürmern zum Opfer zu fallen.

Dune (Brettspiel)

Dune (Avalon Hill 1979) - GeekNights Presents

Rym DeCoster

Es müssen aber nicht immer digitale Spiele sein. So wurde dem STANDARD von Lesern ein "Dune"-Brettspiel empfohlen, das in seiner ersten Fassung bereits im Jahr 1979 - also noch vor Davis Lynchs Film - veröffentlicht und im Jahr 2019 neu aufgelegt wurde. Das Spielprinzip erinnert hier mehr an die zuvor erwähnten digitalen Strategiespiele: hier nimmt man die Rolle eines Herrschers von insgesamt sechs unterschiedlichen Fraktionen an, um die Herrschaft über den Planeten und somit über das wertvolle Spice zu erlangen.

Zum Erreichen dieses Ziels stehen verschiedene strategische Mittel zur Verfügung, Allianzen mit anderen Mitspielern können gebildet werden. Auf der Website "Boardgame Geek" wird die Spielzeit mit zwei bis drei Stunden angeben, die "Komplexität" mit 3,99 von fünf möglichen Punkten. Was bedeutet: wer hier einsteigen möchte, der sollte entsprechend Zeit und Muße mitbringen.

Dune: Das Tabletop-RPG

Dune - das Rollenspiel "Adventures in the Imperium" und Dune Imperium- Brettspiel | Reviews

Orkenspalter TV

Und wenn wir schon von Zeit und Muße sprechen: diese Tage feiert das Pen&Paper-Rollenspiel "Dungeons & Dragons" bekanntermaßen seinen 50. Geburtstag (der STANDARD berichtete), und ein ähnliches Spiel gibt es auch im "Dune"-Setting. Auch hier setzt man sich also gemeinsam mit Freunden - bewaffnet mit Zetteln, Würfeln und gespitzten Bleistiften - an einen Tisch, um in die Rolle von Charakteren des Universums zu schlüpfen und gemeinsam Abenteuer im Kopf zu erleben.

Beim Anbieter Humble Bundle sind die entsprechenden Regel- und Abenteuerbücher passend zum Filmstart derzeit stark reduziert: Für 16,67 Euro erhält man 17 PDF-Dateien, mit denen man nach dem Ausdrucken vermutlich ein paar Abende beschäftigt ist.

Fazit: die Qual der Wahl

In Summe ist die Bandbreite an Möglichkeiten groß, sich neben den Filmen und Büchern weiter mit dem "Dune"-Franchise zu beschäftigen. Eher kurzweilige Ausflüge wie die Flüge mit dem "Flight Simulator" stehen Rollenspiel-Kampagnen mit Freunden gegenüber, die sich über Wochen oder Monate erstrecken können. Auch die genannten Echtzeitstrategiespiele nehmen weit mehr als einen einzigen Abend in Anspruch, ähnliches ist vom kommenden Survival Game "Dune: Awakening" zu erwarten.

Wer nach "Dune: Part Two" also auf den Geschmack gekommen ist, kann sich nicht über einen Mangel an Auswahl beschweren. Sondern muss sich eher fragen, für welches Spiel er oder sie genügend wertvolle Freizeit aufbringen kann. (Stefan Mey, 3.3.2024)