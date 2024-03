Der Ball zappelt im Netz. Imago/MIS

Horn - Der SV Horn hat in der 2. Fußball-Liga im dritten Anlauf seine ersten Punkte im Frühjahr eingefahren. Die Waldviertler setzten sich am Sonntagvormittag zu Hause gegen die Admira mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Amir Abdijanovic in der 92. Minute. Der eingewechselte Stürmer war nach Flanke von Kapitän Benjamin Mulahalilovic per Kopf aus kurzer Distanz erfolgreich. Admiras Lukas Malicsek hatte zuvor Gelb-Rot gesehen (72.).

Die Horner schlossen als Tabellenelfter nach Punkten zur zehntplatzierten Admira auf. Die Südstädter hatten zuvor mit zwei Ligasiegen in Folge überzeugt. (APA, 3.3.2024)