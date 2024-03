19.40 REPORTAGE

Re: Experiment Stadtfarm Der Pariser Vorort Romainville ist Schauplatz eines ökologischen und ökonomischen Experiments: In einem sechsstöckigen Gebäude mit Glasfassade ist eine vertikale Stadtfarm entstanden. Bis 20.15, Arte

20.15 LITERATURADAPTION

Des Teufels General (D 1954, Helmut Käutner) Helmut Käutners Adaption des gleichnamigen Stücks von Carl Zuckmayer. Curd Jürgens verkörpert einen spöttischen, an Ernst Udet angelehnten Fliegergeneral, der von der Gestapo verhaftet wird und erst spät erkennt, dass er sich zu einem Handlanger des Teufels gemacht hat. Bis 22.10, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Klimaretter oder Mogelpackung – Der E-Auto-Check Wenig CO₂-Ausstoß? Viel Reichweite und finanzielle Vorteile? Was bringen E-Autos? 21.05 Die Tricks mit Elektromobilität. 21.55 Österreich – wirklich grün und öko? 22.45 Der Talk: Energiewende – nur heiße Luft? Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Gewalt gegen Frauen – reichen die Hilfsangebote? / Sharon Stone im Interview – ihr Leben nach dem Schlaganfall / Frauen in Männerberufen. Bis 22.00, ORF 2

22.10 REPORTAGE

Entre nous – Träume von Zärtlichkeit (Coup de foudre, F 1983, Diane Kurys) Ausgehend von der Internierung der Jüdin Lena im Jahr 1942 erzählt Diane Kurys (Die kleinen Pariserinnen) in ihrem autobiografisch inspirierten Film die Geschichte einer langjährigen, an Wendungen reichen Freundschaft zweier Frauen. Zum formidablen Ensemble des empathischen und vielschichtigen Films zählen u. a. Isabelle Huppert, Miou-Miou und Jean-Pierre Bacri. Bis 0.00, Arte

Unzertrennliche Freundinnen über die Jahre hinweg: Isabelle Huppert (links) und Miou-Miou in "Entre nous", Arte, 22.10 Uhr. Foto: Studiocanal

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Magisch/Marginalisiert/Mangelhaft Denn sie wissen (nicht), was sie tun – Machtmissbrauch in der Kulturbranche. Regisseur Paulus Manker nimmt Stellung zu den Vorwürfen, die in der NDR-Doku Gegen das Schweigen gemacht werden. / Ein bezaubernd-zauberhaftes Duo – Die Mentalisten Thommy Ten und Amélie van Tass. / Zum Weltfrauentag: Genial und unterschätzt – Komponistinnen im Fokus. Ab 23.25 ist die Doku Frauenbilder – Gegenbilder: Die Künstlerinnen der Wiener zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.10 DRAMA

Der Rausch (Druk, DK 2020, Thomas Vinterberg) Mads Mikkelsen als gebrochener Lehrer, der im alkoholischen Dauerpegel die ­Lösung sucht. Die erneute Zusammenarbeit mit Thomas Vinterberg bescherte Mikkelsen endlich eine wunderbare Tanzszene.

Bis 1.00, MDR

23.15 KRIEGSDRAMA

American Sniper (USA 2014, Clint Eastwood) Bradley Cooper als Scharfschütze Chris Kyle, der als Mitglied der U.S. Navy Seals im Irakkrieg über 150 Menschen tötete. American Sniper, von Clint Eastwood so nüchtern wie präzise in Szene gesetzt, wurde gleichermaßen als patriotisches Kriegsdrama wie als Antikriegsfilm rezipiert. Bis 1.15, ORF 1