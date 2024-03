Am Wochenende ging mit "Newsflix" ein neues Portal des "Heute"-Verlags und Herausgeberin Eva Dichand online "Inspiriert vom Erfolg des satirischen Polit-Blogs 'Kopfnüsse' von Christian Nusser, erweitert Newsflix das Angebot um eine facettenreiche Nachrichten-Webseite", heißt es auf Newsflix.at, angeboten werde ein "Mix aus Tagesnews und Magazin-Inhalten, unterstützt von einem Expertenpool".

"Am Anfang stand eine Idee. Immerhin! Wenn es Menschen gibt, die so etwas wie den satirischen Politik-Blog "Kopfnüsse" lesenswert finden, dann könnten die ja auch Interesse an anderen Geschichten haben. Geschichten, die es vielleicht nicht an jeder Hausecke zu finden gibt, die sich manchmal auch dem engen, oft tiefen Biotop Österreich entziehen. Länger, mit einer gewissen Passion geschrieben, nicht naiv, aber von einem positiven Grundton durchdrungen", beschreibt "Newsflix"-Chefredakteur Nusser das Projekt.

Christian Nusser war bis Ende September 2023 Chefredakteur der Gratiszeitung "Heute". Mit Oktober wurden die Redaktionen der Gratiszeitung "Heute" und der Onlineplattform heute.at wie berichtet zusammengeführt, Clemens Oistric übernahm die Leitung der Chefredaktion. Christian Nusser werde "Chefredakteur eines neuen Premiumangebots im 'Heute'-Verlag", hieß es damals.

Auf X macht Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer auf die Namensähnlichkeit von "Newsflix" und dem Streamingdienst Netflix aufmerksam, "ich bin auch neugierig, vor allem auf die markenrechtliche Reaktion von Netflix".

